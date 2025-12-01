MareDiVino e DiGusto, il 1 dicembre focus B2B per l’incontro tra produttori e professionisti del settore

Tramonti (Fondazione Lem): "L’apertura dell’evento ai produttori di tutta la Toscana dimostra come Livorno possa diventare un punto di incontro privilegiato tra costa e aree interne. MareDiVino e DiGusto è un tassello: stiamo già lavorando su nuovi format"

Successo di pubblico per l’edizione di lancio di MareDiVino e DiGusto 2025, la mostra-mercato enogastronomica che ha animato il Modigliani Forum di Livorno per tutto il fine settimana.

L’evento, promosso da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea con FISAR Delegazione di Livorno e Slow Food Toscana e la collaborazione di Vetrina Toscana – il progetto della Regione sul turismo enogastronomico – chiude la sua tre giorni domani, lunedì 1° dicembre, con una sessione dedicata esclusivamente ai rapporti professionali e commerciali.

La giornata finale sarà interamente riservata all’incontro tra i 146 espositori – produttori vinicoli e aziende della rete Slow Food – e gli operatori del settore HORECA (Hotel, Ristoranti, Catering) che hanno accesso su accredito. Dalle 11.00 alle 16.00, l’attenzione si sposterà dalla degustazione pubblica al networking strategico e al business.

L’ultima giornata rappresenta un’opportunità per i produttori per consolidare le relazioni commerciali e per gli operatori Horeca di scoprire e selezionare le eccellenze toscane per le loro attività.

“Il lunedì Horeca è il momento in cui l’investimento fatto dai produttori in termini di partecipazione e qualità dei prodotti si traduce in opportunità di ulteriore business,” spiega Adriano Tramonti, coordinatore di Fondazione LEM. “La scelta di dedicare un intero giorno ai professionisti del settore ristorazione e alberghiero sottolinea il ruolo di MareDiVino e DiGusto come piattaforma di sviluppo economico per l’intera filiera enogastronomica toscana, in linea con gli obiettivi di Vetrina Toscana e l’accordo siglato con FISAR nella prima giornata della manifestazione.”

Questa edizione, ospitata per la prima volta al Modigliani Forum, ha registrato ottimi numeri, con un incremento del 40% degli espositori rispetto all’ultima edizione, confermando la bontà della nuova formula che unisce eccellenza vinicola, con 117 produttori vinicoli in rappresentanza della costa e della regione, alta gastronomi, grazie alla presenza di 29 aziende della rete Slow Food e all’impegno nella valorizzazione delle ricette tipiche, promozione strategica come evidenzia anche la firma dell’accordo tra Toscana Promozione Turistica e FISAR APS per lo sviluppo congiunto del turismo del vino e della cultura enologica.

Anche la scelta di Toscana Promozione Turistica di presentare l’Atlante del vino e l’Atlante degli itinerari enogastronomici della Toscana proprio all’interno di MareDiVino e DiGusto 2025, rappresenta il valore già attribuito dall’Agenzia regionale alla manifestazione come palcoscenico di valore per lanciare prodotti di questo tipo.

“L’enoturismo è una delle direttrici su cui la città può crescere di più,” conclude Tramonti. “L’apertura dell’evento ai produttori di tutta la Toscana dimostra come Livorno possa diventare un punto di incontro privilegiato tra costa e aree interne. MareDiVino e DiGusto è un tassello: stiamo già lavorando su nuovi format, itinerari tematici e collaborazioni regionali per ampliare la stagione e attrarre segmenti turistici di qualità”.

