Sul palco del Goldoni il “Decimo Porto” di Alessia Cespuglio

di Sofia Mignoni

Alessia Cespuglio con il suo “Decimo Porto” ci mostra Livorno all’indomani delle distruzioni belliche: una città dilaniata, umiliata, ma che guarda al futuro con coraggio e tanta voglia di ricominciare. Francesco Niccolini ha collaborato alla drammaturgia, Francesco Cortoni alla messa in scena, le musiche sono del Maestro Antonio Ghezzani, che accompagna la cantante lirica Veronica Niccolini. L’appuntamento è per martedì 30 aprile, alle 21, al Teatro Goldoni. L’ingresso sarà gratuito, è necessario, però, ritirare i biglietti alla segreteria del Teatro Goldoni.

“In occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione della città di Livorno – ha esordito la conferenza stampa Giampaolo Berti, presidente di So.Crem. Livorno – la Società per la Cremazione ha deciso di mettere in scena questo spettacolo di Alessia Cespuglio: un monologo, ricco di significati storici, che ci porta direttamente agli anni difficili immediatamente successivi al dopoguerra, anni duri che, tuttavia, hanno contribuito alla rinascita del nostro Paese. Ringrazio ulteriormente Alessia che, anche questa volta, si è buttata con anima e corpo in quest’iniziativa. Ringrazio anche la cittadinanza livornese, molto affezionata alla nostra società, che ricordo essere un caso eccezionale in Italia: siamo l’unica So.Crem. che detiene terreni dentro l’ambito cimiteriale”.

“Questo percorso di Alessia insieme a So.Crem. è nato da circa un anno – continua Emanuele Gamba, direttore artistico del Teatro Goldoni – ovvero quando si è impegnata nella narrazione dell’efferata uccisione dei fratelli Gigli, nel monologo “1922 Perché non dobbiamo aprire? Siamo gente per bene”. Ricordo che l’anno scorso Alessia era riuscita a riempire il teatro e mi auguro succeda anche quest’anno. D’altronde io la ammiro molto, la considero un’attrice straordinaria”.

“Per tutto il tempo in cui ho lavorato su Decimo Porto ho dovuto cercare di disegnare uno scenario, un panorama dove fare muovere i personaggi da me inventati – rivela Alessia Cespuglio, autrice e attrice protagonista di Decimo Porto – Decimo porto è la storia di una famiglia, la protagonista è Anna e, tutto ciò che succede, avviene nell’arco temporale che va dal 1944 al 1952. Un arco temporale che comincia con la liberazione della nostra città e si conclude con l’apertura del cinema di Piazza Grande, con lo spettacolo “Gran Baldoria”. Mi sono confrontata con moltissime persone, ho studiato tanto, ma ho usato molto anche l’istinto, la pancia. Non è stato semplice, ma è stato bello indipendentemente da quale sarà il risultato di martedì. Ringrazio So.Crem. che mi ha permesso di crescere artisticamente: mi hanno aiutato a concentrarmi molto sul mio lavoro, mi hanno sostenuto e tutta l’esperienza mi ha entusiasmato. Per me è una festa poter calcare da protagonista il palco del Teatro Goldoni. Ringrazio anche il Nuovo Teatro delle Commedie e Montagne racconta: sono molto soddisfatta della scrittura, Francesco Niccolini, drammaturgo che ammiro da sempre, è riuscito a sostenermi con serenità e severità, riesce ad amplificare la mia capacità di andare dritta al punto e a creare quello spazio necessario di pulizia e concentrazione per poter esprimere al meglio la potenza di quello che voglio esprimere”.

“Alessia, sia con 1922 sia con Decimo porto, riesce a creare storie universali – afferma Francesco Cortoni, direttore artistico del Nuovo Teatro delle Commedie – le sue storie nascono a Livorno, ma poi riescono ad uscire dalla nostra città e a girare per tutta l’Italia”.

“Spero che la mia scrittura risuoni in altre città, in altri posti e in altre anime – conclude Alessia Cespuglio – il teatro delle commedie, la mia casa, sostiene da sempre la mia volontà e vocazione di lavorare sulla memoria storica. Senza memoria non c’è futuro”.

Con Alessia Cespuglio saranno sul palco: Martino Fusaro, Leonardo Geppetti, Irma Pepper Commone, Camilla Fusaro, Augusto Neri, Nina Baldi, Silvia Lemmi, Luca Salemmi, Marco Fiorentini e Riccardo Marinari. Ci saranno anche la Scuola di ballo Swing jazz Road di Fabrizio Gallo e Martina Girondini, la Banda Città di Livorno, il Laboratorio Nuovo Teatro delle Commedie, il Coro Partigiano ANPI Pietro Gori e il coro Garibaldi d’assalto.

