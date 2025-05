Sul palco del The Cage i Walrus e la finale di Emergenza Festival (17/05)

Venerdì 16 maggio il Maestro Pellegrini sarà sul palco per una serata speciale che vedrà anche la reunion dei Walrus e il duo Mannucci-Caliandro; sabato 17 maggio invece l’appuntamento è con Emergenza Festival per la finale locale e nel frattempo arriva l’annuncio del live di Max Gazzé al Mascagni Festival

È ufficiale, il The Cage segna un altro gol e porta a Livorno uno degli artisti più importanti del panorama cantautoriale italiano. Il 29 agosto, alle 21:00, Max Gazzé sarà al Mascagni Festival con Musicae Loci, il progetto live musicale e culturale che ha unito le sue note con le orchestre popolari e le tradizioni locali. Accompagnato dall’Orchestra Popolare del Salterello, l’artista offrirà al pubblico un concerto speciale e unico, in cui ottoni, percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti si fonderanno con le sue sonorità. Musicae Loci è prodotto e organizzato da OTR live; i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne a partire da 30 euro.

VENERDÌ 16 MAGGIO

Una serata speciale e carica di significato che vedrà sul palco i Walrus, il Maestro Pellegrini con la sua band e il duo composto da Giorgio Mannucci e Valeria Caliandro. È The Walrus Night, il grande evento del The Cage che intreccia presente e passato, dischi vecchi e nuovi, storie diverse che risuonano insieme. È il 2000 quando, tra i banchi di scuola di Livorno, nascono i The Walrus, che diventeranno poi uno dei gruppi simbolo della scena indipendente livornese. Giorgio Mannucci, Francesco Pellegrini, Dario Solazzi e Alessio Carnemolla passano ogni sera chiusi in sala prove, tra cover delle loro band preferite e le prime, timide canzoni originali. Poi arrivano l’ingresso di Marta Bardi, due dischi con Garrincha Dischi, un furgone, e l’Italia intera vissuta a colpi di live. Nel tempo la band si ferma, ma la musica continua a viaggiare: Francesco Pellegrini entra nei Criminal Jokers e diventa chitarrista ufficiale degli Zen Circus, Giorgio Mannucci fonda i Mandrake, porta la sua musica oltreconfine e collabora con l’artista americana Lisa Papineau. Entrambi intraprendono carriere soliste, firmando dischi profondi e personali. Ma certi legami non si sciolgono mai davvero: la serata al The Cage vedrà i The Walrus riunirsi per un’unica data speciale. La serata vedrà poi l’esibizione del Maestro Pellegrini con la sua band, e di Giorgio Mannucci nel duo insieme a Valeria Caliandro. Da poco più di due mesi il Maestro Pellegrini ha infatti pubblicato un nuovo album, Chi sono io – Volume massimo, un disco che racconta e custodisce storie di legami spezzati, identità in bilico, battaglie interiori combattute tra memoria e futuro e che sarà portato interamente sul palco del teatrino di Villa Corridi. Giorgio Mannucci, invece, collabora dal 2023 con la cantautrice pratese Valeria Caliandro, con la quale nel 2024 ha pubblicato l’Ep Stagioni, un viaggio verso la sospensione, il cambiamento e la rinascita. Un’occasione imperdibile per tutti gli amici di sempre e per i numerosi fan di due grandi artisti livornesi. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro, più i diritti di prevendita. Dopo il live, dj-set a cura di Robetta Party per ballare e divertirsi fino a tarda notte. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 17 MAGGIO

Eccoci giunti alla finale della trentaduesima edizione di Emergenza Festival, il contest mondiale organizzato da Emergenza Live Music che dal 1992 offre agli artisti emergenti l’opportunità di suonare dal vivo nei locali di tutto il mondo e vincere una vera e propria produzione professionale. Che siano singoli o vere e proprie band, i musicisti che si sono esibiti in questi mesi al The Cage hanno avuto la possibilità di esibirsi sul palco di uno dei migliori live club d’Italia, e di gareggiare per ottenere un vero e proprio tour sponsorizzato, strumenti musicali e materiale tecnico di prestigio. Il The Cage continua come da tradizione a promuovere la sana aggregazione giovanile e a incentivare la fruizione della musica dal vivo, senza alcuna distinzione di sorta. Questi i finalisti che si esibiranno sabato 17 maggio: Desio (21:00), Plumeria (21:20), Menura (21:40), May’s Veil (22:00), Paperbacks (22:20), Lddp (22:40), Dynamite36 (23:00), Dusty Wind (23:20), Mold Poisoning (23:40), Giulia Bove (24:00). I vincitori di questa finale locale andranno a suonare per la finale nazionale, ai Magazzini Generali di Milano, e tutti i vincitori delle finali nazionali suoneranno ad agosto alla finale internazionale in Germania, al Taubertal Festival, davanti a un pubblico di ventimila persone e con la possibilità di condividere il palco con musicisti di fama mondiale. Come ogni anno, e le giurie sono rappresentate da alcuni grandi nomi come Metatron/INRI, Thaurus, Sony, Krishna Music, BMG, Warner, SlipTrick, Universal, RustBlade. Apertura porte ore 20:30, biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 15 euro. A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

