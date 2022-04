Sul palco della Fortezza Nuova un nuovo progetto musicale

Collaborazione tra le associazioni Korova e Mercemarcia, due realtà emergenti e giovani di Livorno, per 9 serate nella Sala degli Archi in Fortezza Nuova

Grazie alla nuova rivalorizzazione della Fortezza Nuova, molti spazi precedentemente inagibili sono stati restaurati e resi fruibili. Uno di questi la suggestiva Sala degli Archi, dove originariamente era allocato il corpo di guardia della Fortezza Nuova ed oggi convertito in uno spazio culturale. Il lavoro di restauro, durato ben 6 anni, ha consentito di riportare alla luce il bellissimo salone di 400mq con volte a crociera. È in questo spazio che trova vita il nuovo progetto aggregativo di due realtà emergenti e giovani di Livorno. Korova, un’organizzazione di eventi musicali, fondata da tre giovani ragazzi labronici (Francesco Ciabattini, Tommaso Iacoponi, Mattia Schillaci) e con l’obiettivo di far conoscere in città l’ambiente del clubbing e della musica elettronica.

Mercemarcia, spazio culturale in via Oberdan, dedicato all’organizzazione di attività artistiche di vario genere e curato dai due fondatori Francesco Perrotti e Pamela Rotondi. Da questa collaborazione nasce, appunto, KOROVA+MERCEMARCIA.

9 sabati per 9 serate, da 00:00 alle 04:00 nella Sala degli Archi, iniziate a marzo 2022 dove le due realtà hanno coinvolto validi artisti italiani affiancati da artisti locali per ridare la voglia di ballare e di godere di musica elettronica tramite set di qualità.

Le prossime date sono 9 Aprile, 16 Aprile, 23 Aprile e l’ultima il 30 Aprile. Per maggiori informazioni potete seguire i canali utili di @korova_eventi e/o @mercemarcia.