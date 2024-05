Sulla Felicità Festival ai microfoni di Rai Radio 1

Stefano Santomauro nella foto tratta dalla pagina Fb Sulla Felicità Festival

Il 7 maggio in diretta alle 16.10 il direttore artistico del Sulla Felicità Festival, Stefano Santomauro, sarà ospite ai microfoni di Rai Radio 1 per parlare dell’ultima edizione del Festival

“Le buone idee arrivano lontano” commenta Stefano Santomauro “ed il festival sta riuscendo, anno dopo anno, ad attirare l’attenzione sia su un tema attuale come quello della felicità, sia sulla nostra città. Lo dicono i numeri: in tre edizioni oltre 10.000 persone coinvolte attraverso talk, laboratori, spettacoli, presentazioni letterarie, concerti ed azioni concrete di Clean Up promosse da Sons Of The Ocean o l’evento Bimbimbici promosso da Fiab. Un lavoro ben strutturato che ha visto collaborare tante associazioni insieme per un obiettivo comune: stare bene e far stare bene. Siamo felici di poter parlare del nostro festival ai microfoni di una delle Radio italiane più amate e di farlo dopo un’edizione record del Festival. Per noi Livorno è già la Capitale della felicità ma vogliamo che il Festival cresca sempre di più e possa diventare un incubatore di idee, di progetti e di un modo nuovo di confrontarsi”.

