Sulla Felicità Festival Day-1. Oggi si parte con Uovo Alla Pop ed i Tour Teraphy

Il Sulla Felicità Festival, manifestazione ideata e diretta da Stefano Santomauro, con il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Livorno e Fondazione Livorno prende il via oggi mercoledì 4 maggio. La prima edizione del festival che vuole parlare della felicità attraverso il teatro, la letteratura, la musica, la fotografia, l’ambiente e molto altro ha già conquistato il pubblico con la Campagna Pubblicitaria “Piccoli Scatti Rubati di Felicità”: 32 sbatti rubati appunto a 32 livornesi che non sapevano di essere fotografati ed immortalato in un piccolo attimo di felicità. Il primo festival “Sulla Felicità” della Toscana arriva a Livorno e nei prossimi giorni prevede un programma ricco, originale ed assolutamente di grande spessore sociale e culturale.

Si parte alle 18,30 con il collettivo Uovo Alla Pop e l’evento dei Tour Teraphy: sentirsi parte integrante di una comunità, tessere rapporti sociali soddisfacenti, conoscere la storia da cui si proviene e diventarne testimoni, sono dei modi per riuscire a potare a termine uno dei nostri più importanti doveri: essere felici. I “tour terapia” sono dei percorsi nei luoghi storici e significativi della città, accompagnati da una guida turistica e un operatore di discipline del benessere, dal nord walking al mindfulness passando dallo yoga. Il primo tour sarà alla scoperta della Fortezza Vecchia e dei suoi segreti, con saluto al sole e bagno sonoro alla ore 18.15. La bellissima Fortezza Vecchia, incastonata nel centro storico di Livorno, è un dedalo di gallerie e antichi bastioni, dove la storia della nostra città si è intrecciata con battaglie e assedi nemici. Poco prima del tramonto, illuminati ancora dalle ultime luci del giorno, una guida turistica ci introdurrà ai misteri delle gallerie nascoste della fortezza e dei suoi anfratti meno conosciuti, mentre un’insegnate di Yoga ci aspetterà per fare insieme l’antico saluto al sole e depurarci dalle energie pesanti del giorno con un mistico “bagno sonoro”. Porta il tuo tappetino per fare yoga | Evento inserito tra le iniziative proposte dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in occasione della “Giornata Europa del Mare 2022” nell’ambito del programma Porto Aperto 2021-2022. Dalle ore 19 presso il centro Commerciale Naturale della Venezia alcuni locali offriranno menù creati ad hoc per il Sulla Felicità Festival. Scopri dove sul sito ufficiale del Festival. Per info ed iscrizione ai Tour Teraphy vistate il sito https://www.sullafelicitafestival.it/