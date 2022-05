Sulla Felicità Festival Day-3. Santomauro sul palco con “Happy Days”

Uno spettacolo travolgente sulla ricerca della felicità: tra tisane alla malva e maglioni con le renne, trucchi per dormire 8 ore a notte, cibo bio e centrifugati imbevibili, Stefano Santomauro, dà il meglio di sè con un monologo esilarante, leggero e profondo, cinico e sincero

Dopo il grande successo dei primi due giorni eccoci arrivati al terzo giorno di programmazione del Sulla Felicità Festival con il Tour Teraphy di Uovo alla Pop alle 17,30 con “Livorno l’elegante con Mindful Walking” una passeggiata rigenerativa alla scoperta della Livorno d’altri tempi, quando l’alta società europea veniva nella nostra città per i benefici bagni di mare o per costruire le sue moderne residenze estive. Partiremo dallo Scoglio della Regina e faremo a piedi parte della passeggiata a mare della città, passando dei bagni Pancaldi, il Grand Hotel Palazzo e visitando la bellissima villa Trossi-Uberti. Insieme alla guida storica un esperto di Mindful Walking ci insegnerà come camminare rigenerando i pensieri e le emozioni, attraverso tecniche di respirazione e controllo del flusso dei pensieri. Per iscriversi visitate il sito www.SullaFelicitàFestival.it.

Dalle ore 19 presso il centro Commerciale Naturale della Venezia alcuni locali offriranno menù creati ad hoc per il Sulla Felicità Festival. Scopri dove sul sito ufficiale del Festival.

Alle 21,30 al Teatro 4 Mori è il momento del debutto livornese del comico labronico Stefano Santomauro ed il suo atteso Happy Days.

“Esiste una Classifica Mondiale dei Paesi Più felici Al Mondo” racconta Santomauro “e secondo le Nazioni Unite i paesi più felici sono quelli del Nord Europa, i quali, per il milionesimo anno consecutivo, si aggiudicano i primi posti. Il segreto di tanta felicità sta nel famoso metodo Hygge: un walfare che funziona, buona salute, affetti stabili, vita e cibo sano. Ah ma allora non resta che provarci”.

Stefano Santomauro in questi anni è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel teatro italiano off e non solo definito dalla stampa “abile narratore che incanta il pubblico con i suoi racconti immaginifici” (Paolo Leone, Corriere dello Spettacolo), “travolge gli spettatori con la sua comicità cinica e tagliente” (Lara Loreti, La Stampa) “riesce a raccontare la realtà di oggi con grande intelligenza. I suoi spettacoli sono assolutamente da vedere” (Tommaso Chimenti, Hystrio).

Lo spettacolo è stato selezionato al Torino Fringe Festival 2022 tra oltre 500 proposte provenienti da tutta Italia.

Per iscriversi ai Tour Teraphy e per i Biglietti di Happy Days visitate il sito www.SullaFelicitaFestival.it oppure Botteghino Teatro 4 Mori o Ticketone