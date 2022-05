Sulla Felicità Festival, Livorno per un giorno capitale del Clean Up Nazionale

Una giornata di partecipazione altissima di famiglie, bambini e cittadini

Il Sulla Felicità Festival, manifestazione ideata e diretta da Stefano Santomauro, con il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Livorno e Fondazione Livorno che vuole parlare della felicità attraverso il teatro, la letteratura, la musica, la fotografia, l’ambiente e molto altro ha già conquistato il pubblico con la Campagna Pubblicitaria “Piccoli Scatti Rubati di Felicità” e con il record di presenze agli eventi di Concita de Gregorio, Stefano Santomauro, i Tour Teraphy e Tonino Carotone. Non poteva mancare il mare come protagonista finale di questa prima edizione.

“Il Mare è un elemento di indubbia felicità e dobbiamo prendercene cura” commenta Stefano Santomauro, ideatore e direttore artistico del Festival “Se poi riusciamo a farlo in contemporanea con tutta Italia, lo è ancora di più”. Degno finale per la prima edizione del Festival con un evento unico ed incredibile: una pulizia della spiaggia della nostra costa in simultanea con altre italiane.

Con il contributo della Regione Toscana organizzata da Sons Of The Ocean in collaborazione con Grande Giove, Unicoop Tirreno, Decatlhon, Aamps e Comune di Livorno ed il coinvolgimento di realtà cittadine come ANPANA OdV, Cral Vitesco, Centro surf 3 Ponti Livorno, Wwf Livorno, Reset Livorno, AcchiappaRifiuti ODV, Asd kiss the rail, Leo Club Livorno, Associazione Costiera Calafuria, Sea Shepherd Italia Onlus e oltre 40 in tutta Italia per una pulizia del mare e della spiaggia che conterà un movimento complessivo di oltre 5000 persone. Hanno aderito infatti alla proposta del Sulla Felicità Festival la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, la Puglia, la Lombardia, il Piemonte, la Valle D’Aosta e molte altre. Una giornata di partecipazione altissima di famiglie, bambini e cittadini.