Sulla Felicità Festival, si chiude un’altra edizione di successo

Gli eventi, i talk, il Clean up, la Campagna Pubblicitaria, Bimbimbici si mescolano alla perfezione in una macchina viva, che coinvolge e attira

“Siamo sinceramente molto emozionati e colpiti da tanta partecipazione!” Sono queste le parole della mente del Sulla Felicità Festival, Stefano Santomauro, vero e priore deus ex machina della manifestazione che parla di felicità attraverso le arti. “Un vero e proprio cantiere di collaborazioni trasversali. Il Festival, unico in Italia, riesce a coinvolgere un pubblico di ogni età dai bambini fino alle famiglie. Gli eventi, i talk, il Clean up, la Campagna Pubblicitaria, Bimbimbici si mescolano alla perfezione in una macchina viva, che coinvolge e attira. Un festival che parla di felicità non è una cosa semplice da raccontare. Ma dopo quattro edizioni e ospiti d’eccezione come Concita De Gregorio, Sonia Peronaci, Paolo Ruffini, Nino Frassica, Pablo Trincia, Tonino Carotone e molti molti altri, ci fanno dire che la formula funziona e funziona davvero molto bene!” sottolinea Santomauro. Ed i fatti lo dimostrano: oltre 650 spettatori hanno partecipato allo spettacolo “Moby Dick Bianca è colore del mare” promosso da ARCI Livorno per la regia di Lara Gallo e Francesca Ricci con i detenuti della Casa Circondariale di Livorno e al Talk moderato da Daniela Morozzi con il giornalista Pablo Trincia, rimasto molto colpito dal Festival e dall’organizzazione. E circa 1000 cittadini, tra bambini e famiglie, hanno pedalato insieme a Fiab Livorno per Bimbimbici per le strade della città arrivando alla Terrazza Mascagni per la grande festa di fine Festival con il 5&5 Day, spettacoli per bambini e stand. I social hanno raggiunto in questa edizione oltre 65000 utenti ed il sito ha avuto un incremento di visite del 7000%.

“Un ringraziamento va alla Regione Toscana, al Comune di Livorno e Fondazione Lem che da due anni ci supporta a pieno regime ed un grazie va soprattutto a Castagento Banca 1910 che fin dalla prima edizione ha creduto fortemente nel progetto, così come Parco Levante, Decathlon e Sud per il supporto ed il contributo all’intera manifestazione. Una collaborazione ricca e partecipata anche con Fiab Livorno, ARCI Livorno, il Cinema Teatro 4 Mori e La Feltrinelli di Livorno. Il Sulla Felicità Festival è l’esempio concreto del fare squadra, alla base del successo di ogni attività. Siamo orgogliosi di poter dire che a Livorno c’è un festival che parla di Felicità. E se cominciano ad accorgersene anche fuori della Toscana, è per noi un’importante segnale per continuare la strada battuta!” conclude Stefano Santomauro, presidente di Grande Giove Aps che organizza il Festival e che ci da appuntamento alla Quinta Edizione in programma il prossimo 8, 9 e 10 Maggio 2026. Naturalmente sempre a Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©