Sulla Felicità Festival, tre giorni tra teatro, cucina, ambiente e… sorrisi

Ci sarà di che sorridere. Per tre giorni, dal 3 al 5 maggio, Livorno si trasformerà nella capitale degli "angoli della bocca all'insù" grazie al Sulla Felicità Festival, ideato dall'attore Stefano Santomauro, giunto ormai alla terza edizione. Ambasciatore della Felicità per questo 2024 è stato nominato Paolo Ruffini che sarà ospite della manifestazione con un talk show in programma in chiusura della kermesse, domenica 5 maggio

Ci sarà di che sorridere. Per tre giorni, dal 3 al 5 maggio, (e anche di più se si considera gli eventi “speciali” correlati che partiranno dal 20 aprile) Livorno si trasformerà nella capitale degli “angoli della bocca all’insù” grazie al Sulla Felicità Festival giunto ormai alla terza edizione e ideato da quel geniaccio, sognatore, idealista, attore, comico, cabarettista e un po’ pazzo (nel senso buono) di Stefano Santomauro, presidente di Grande Giove Aps (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare e scaricare il programma completo della manifestazione).

“Livorno è la città perfetta per ospitare un Festival con un obiettivo così grande perché dimostra, ancora una volta, di essere piccola e grande, leggera e profonda, lenta e veloce. Così come forse lo è la felicità – spiega Santomauro in conferenza stampa di presentazione andata in scena la mattina di giovedì 18 aprile a Palazzo Civico – Ci sarà modo di star bene, di crescere insieme, di confrontarsi sui temi dell’ambiente, del buon cibo, della natura, dell’arte e soprattutto sulla felicità”.

Dal 2023 l’organizzazione del Sulla Felicità Festival ha anche istituito un riconoscimento nazionale chiamato “Ambasciatore e/o Ambasciatrice di Felicità” che viene consegnato ogni anno ad un testimonial del main stream nazionale. Lo scorso anno è stato assegnato e consegnato a Nino Frassica. Quest’anno sarà dato nelle mani di Paolo Ruffini che sarà ospite domenica 5 maggio nella sala conferenze del Cisternino di Città per un talk ad ingresso libero fino ad esaurimento posti (capienza massima 100 unità).

Ma il Sulla Felicità Festival avrà anche occhi puntati all’ambiente grazie al laboratorio per bambini che si svolgerà al Parco Levante in collaborazione con Centro Commerciale Parco Levante e Sons Of The Ocean. Attraverso laboratori scientifici, didattici e creativi tanti bambini si sono immersi in storie e curiosità per conoscere le forme di vita presenti nei fondali e di quale sia stato l’impatto dell’uomo su essi. Un percorso laboratoriale per stimolare il dibattito ed il pensiero critico. Sempre di ambiente si parlerà, anzi meglio, si farà, con il clean up della Terrazza Mascagni in programma la domenica del 5 maggio alle 10.

Per gli amanti delle sostenibilità e per tutte le famiglie ecco la seconda edizione di Bimbimbici a cura di Fiab Livorno-Triglie in Bicicletta in programma domenica mattina, 5 maggio, alle 10 (clicca qui per la pre-iscrizione) con partenza dalla Ciclovia della Stazione di piazza Dante.

Ma si parlerà anche di buon cibo in apertura del Festival, il 3 maggio alle 18 al Cisternino di Cittò, con il talk di Sonia Peronaci, la fondatrice del famoso portale e della popolare app Giallo Zafferano.

E poi da fine aprile al Centro Commerciale Parco Levante Piccoli Scatti Rubati di Felicità in Mostra! Tutti, ma proprio tutti, gli scatti a cura di Fo.Li.Es di Giulia Barini della Campagna Pubblicitaria del Sulla Felicità Festival dal 2022 ad oggi, visionabili gratuitamente in una mostra eccezionale e imperdibile. Settantanove scatti di cittadini impressi in un piccolo momento di felicità. E per gli amanti del bicchiere della staffa… ecco il nuovo Amaro della Felicità. Dopo il grande successo della prima e seconda edizione ritorna, a grande richiesta, il nuovo Amaro targato “Sud”. “Amaranto” è il nuovo prodotto, realizzato da “Sud – Senza una Direzione” di Livorno, che ogni anno inventa un amaro che possa essere la sintesi perfetta della felicità. Grazie all’utilizzo di erbe naturali e contenitore 100% riciclabile. I primi 2 amari sono andati letteralmente a ruba con oltre 2000 “assaggi”.

Chiaramente non poteva mancare un grande show di Stefano Santomauro che con il suo God Save The Sex (spettacolo Selezionato al Torino Fringe Festival 2024) promette di far ridere di brutto il pubblico del Teatro 4 Mori parlando di una tematica cara un po’ a tutti… la sessualità.

Insomma, anche quest’anno ci sono tutti gli elementi per stare allegri e per essere davvero felici. Perché alla fine la felicità è un modo di essere. E questo Festival è quello che serve per ricordarcelo sempre più spesso.

