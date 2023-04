“Sulla Felicità Festival”, via alla seconda edizione. Guest star Nino Frassica

Dal 5 al 7 maggio eventi, incontri, laboratori, camminate, musica, pulizie, street art e molto altro all'insegna della riflessione sulla felicità. A Nino Frassica il premio “Ambasciatore di Felicità 2023”

di Giulia Bellaveglia

Torna, per la seconda edizione consecutiva, il “Sulla Felicità Festival”. Una tre giorni, dal 5 al 7 maggio, all’insegna della felicità, ma anche della riflessione, patrocinata da Regione Toscana e realizzata grazie al contributo di tantissime realtà del territorio (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma integrale).

“Una seconda edizione – spiega l’ideatore e direttore Stefano Santomauro – non era scontata. Già l’anno scorso tra Covid e guerra appena iniziata, io e pochi altri ci siamo messi in testa di parlare di felicità. Tengo a precisare che parliamo di un festival sulla felicità e non della felicità, perché altrimenti sembra che noi sappiamo dove sia. Questa iniziativa vuole invece essere un contenitore di eventi, incontri, laboratori, camminate, musica, pulizie, street art e molto altro che possano portare ad una riflessione sulla felicità”. Ad aprile le danze, con una sorta di anteprima a partire dal 12 aprile, sarà la campagna pubblicitaria “Piccoli scatti rubati di felicità”: 32 fotografie, a cura di Fo.Li.Es di Giulia Barini, affisse sui cartelloni pubblicitari e scattate a lavoratori vari che non sapevano di essere fotografati.

Il primo evento ufficiale, “Livornogramm de sì”, avrà invece luogo venerdì 5 maggio a mezzanotte negli spazi del The Cage Theater dove i partecipanti avranno l’opportunità di trascorrere una serata di musica rispondendo via sms alla domanda “Che cos’è la felicità?”; le risposte verranno poi proiettate su un maxischermo.

Evento di punta dell’edizione 2023, “Nino Frassica intervistato da Daniela Morozzi”, sabato 6 maggio ai 4 Mori. Per l’occasione verrà consegnato a Nino Frassica anche il premio “Ambasciatore di Felicità 2023”.

Ad animare la mattina di domenica 7 maggio ben due eventi: “Bimbimbici Fiab Livorno”, in cui sarà possibile pedalare liberamente sul viale Italia chiuso al traffico, e “#UnitiPerIlMare4.0”, una pulizia della spiaggia dei Tre Ponti in collaborazione con Sons of the ocean.

“Ringrazio queste realtà – dice l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello – che si sono unite per fare qualcosa di utile e bello. Sono molto contenta di poter riprovare il brivido del lungomare chiuso al traffico, seppur in un brevissimo tratto per poterlo controllare meglio. Quando si aprono le strade alle biciclette, si creano occasioni anche per chi gestisce le attività. Coinvolgendo i più piccoli, sia con la bicicletta che con la pulizia, gettiamo le basi per una Livorno che farà grossi passi avanti”. A chiudere il programma, l’inaugurazione di “Sirvana”, domenica 7 maggio alle 17, il murale realizzato da Solo e Diamond a cura di Uovo alla Pop sulla torretta Enel in viale Boccaccio, 10. Per informazioni complete e dettagli sulle iniziative collaterali è possibile consultare il sito www.sullafelicitafestival.it.

