“Sulle orme di Francesco”: a Livorno un podcast racconta la sua eredità a 800 anni dalla morte

Ottocento anni di storia, ma con lo sguardo rivolto al futuro. In occasione dell’anno giubilare dedicato a San Francesco d’Assisi (1226-2026), la comunità dei Cappuccini di Livorno lancia un nuovo progetto editoriale: il podcast "Sulle orme di Francesco"

Ottocento anni di storia, ma con lo sguardo rivolto al futuro. In occasione dell’anno giubilare dedicato a San Francesco d’Assisi (1226-2026), la comunità dei Cappuccini di Livorno lancia un nuovo progetto editoriale: il podcast “Sulle orme di Francesco”.

Il progetto nasce con l’obiettivo di raccontare come il messaggio del Santo di Assisi continui a vibrare nel presente, attraverso il volto e la voce di chi, ogni giorno, abita e anima la Parrocchia della Santissima Trinità.

Non una semplice rievocazione storica, dunque, ma un mosaico di “persone, parole ed esperienze” che rendono viva l’eredità francescana nel cuore di Livorno.

Il format: un viaggio tra fede e quotidianità – Ogni puntata del podcast ospita una testimonianza diretta. Protagonisti sono i membri delle famiglie francescane di Livorno e i parrocchiani, che condividono il proprio cammino personale, le sfide della fede e l’impegno sociale sul territorio. È un racconto corale che mette in luce la ricchezza di una comunità eterogenea, unita dallo spirito di fratellanza e semplicità tipicamente francescano.

Dalle piattaforme web alle frequenze radiofoniche – Per raggiungere un pubblico vasto e trasversale, “Sulle orme di Francesco” adotta una distribuzione multicanale. Il podcast è disponibile sulle principali piattaforme di streaming web (Spotify, Apple Podcast, Spreaker), permettendo un ascolto on-demand in qualsiasi momento.

Parallelamente, grazie alla collaborazione con Radio Incontro, il podcast entra nelle case di tutta la regione. L’emittente diffonderà infatti le puntate sia in streaming sul proprio sito ufficiale, sia attraverso le frequenze FM, sui 107.7 MHz, coprendo l’intero territorio della Toscana.

L’importanza del Centenario

Il periodo 1226-2026 segna un traguardo spirituale e storico di portata mondiale. La Parrocchia dei Cappuccini di Livorno, che è presente con il convento in città addirittura prima che la città fosse fondata dal 1582, ha scelto lo strumento moderno del podcast per “abitare le periferie digitali”, portando la freschezza del carisma di Francesco a chiunque sia in cerca di un momento di riflessione, di una parola di speranza o di una storia di vita autentica.

Per informazioni e contatti: Parrocchia Santissima Trinità (Frati Cappuccini) – 57126 Livorno Piazza Gavi, 6 e-mail:[email protected]

Radio Incontro: FM 107.7 MHz – [https://www.incontro.it]

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