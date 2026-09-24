Sulle spiagge di Antignano la prima edizione dell’Italian Land Art Festival

Dal 2 al 4 ottobre laboratori, attività per famiglie, mindfulness, iniziative dedicate al rapporto rispettoso con la natura. All’interno della manifestazione si terrà anche il primo campionato italiano di StoneBalancing

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, ad Antignano (Bagnoschiuma e Baia del Corsaro), si svolgerà la prima edizione dell’Italian Land Art Festival, evento dedicato alle opere realizzate con materiali naturali e caratterizzate da una natura effimera. All’interno della manifestazione si terrà anche il primo Campionato Italiano ILAF di StoneBalancing, disciplina artistica che consiste nella realizzazione di composizioni attraverso l’equilibrio delle pietre. L’associazione ILAF nasce dall’ispirazione maturata dai suoi fondatori dopo la partecipazione, negli scorsi anni, all’European Land Art Festival. L’obiettivo è principalmente quello di divulgare e condividere un modo rispettoso di interagire con la natura, utilizzando i materiali che essa mette a disposizione per creare qualcosa destinato a durare nel tempo solo per un breve periodo. Un’esperienza che invita anche ad assaporare il momento presente, il famoso “Qui e Ora”. Il programma ufficiale prenderà il via venerdì 2 ottobre con laboratori di Land Art e StoneBalancing e un’attività comunitaria durante la quale sarà possibile creare tutti insieme. Sabato 3 ottobre inizieranno le sfide riservate agli adulti. A seguire sono previste attività per le famiglie, con la possibilità di realizzare una composizione artistica, incontrare le Doule e partecipare a un laboratorio di mindfulness. Domenica 4 ottobre spazio all’ultima prova per gli adulti e alla gara d’impilamento dedicata ai più piccoli, suddivisi in due categorie in base alle fasce d’età. Lo staff dell’associazione ILAF invita tutti a partecipare a questo evento unico in Italia: dagli appassionati di natura, meditazione e fotografia fino ai semplici curiosi, tutti potranno vivere un’esperienza a contatto con l’ambiente e con l’arte effimera.

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