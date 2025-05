Sull’onda della Musica: un viaggio tra mare, cultura e giovani talenti a Livorno dal 15 al 18 maggio

Sull’onda della Musica è un progetto nato dalla collaborazione tra Livornoclassica e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (ADSP) che celebra la connessione profonda tra musica, mare e cultura cittadina

Livorno si prepara a vivere un evento unico nel suo genere, dal 15 al 18 maggio, nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia. Sull’onda della Musica è un progetto nato dalla collaborazione tra Livornoclassica e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (ADSP) che celebra la connessione profonda tra musica, mare e cultura cittadina. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Livorno, dalla Provincia e dalla Regione Toscana, arricchisce il panorama culturale della città nei giorni della Biennale del Mare e, soprattutto, la manifestazione è inserita nel programma di iniziative promozionali “Italian Port Days” che ogni anno a primavera vede l’AdSP MTS impegnata ad aprire i porti del Sistema alla cittadinanza per far conoscere sempre meglio la cultura portuale e marittima. La direzione artistica è affidata a Carlo Palese, che ha orchestrato un programma ricco di eventi e spettacoli. Il cuore dell’evento è il mare, fonte di ispirazione per tutta la programmazione, che si svolgerà nella suggestiva Fortezza Vecchia dal 15 al 18 maggio. Tra le iniziative spicca per particolarità il progetto “Un banco all’opera: L’Elisir d’aMare”, una reinterpretazione marittima dell’opera di Donizetti, ambientata a bordo di una nave da crociera. Le rappresentazioni coinvolgeranno nove classi di scuola primaria ( Natali, Carducci e Antignano) impegnate in coreografie e cori, offrendo ai giovani un’esperienza educativa e artistica di grande valore. I bambini, preparati attraverso laboratori nelle scuole, saranno protagonisti sul palco insieme a musicisti e cantanti professionisti. Le scenografie e i costumi sono il frutto di una selezione tra più di 40 lavori partecipanti ad un concorso rivolto ai licei artistici della Toscana; sarà premiata la classe vincitrice, del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino. Il progetto di promozione musicale nel mondo giovanile si estende anche alle scuole secondarie, con il concorso musicale “Un mare di musica”, che invita studenti a esibirsi con brani liberi, anche sul tema del mare, offrendo loro una piattaforma per esprimere talento e rafforzare il senso di comunità e identità culturale. Sarà anche presentato dall’ Autore Enrico Casini Fidanza il testo di cultura musicale “Nel Pentagramma”, di recente pubblicazione. Per i più piccoli, è previsto il laboratorio “Vivere il Mare”, condotto da una guida e un attore, che racconterà storie e curiosità sulla città e la sua Fortezza in modo giocoso e coinvolgente. Come da tradizione di Livornoclassica, ci saranno concerti con artisti di grande esperienza e qualità in un ricco mix di stili e linguaggi espressivi. Tra i titoli in programma: Musica d’Acqua, Da Paesi e Uomini Lontani, Una Storia di Mare e d’Amore, I Cori dal Mare e Il Canto della Sirena. Lungo l’elenco degli artisti coinvolti: Alberto Bologni, Alessandro Ceccarini, Alesso Ciprietti, David d’ Alesio, Federico d’ Alesio, Matilde di Rienzo, Alessandro Fantoni, Sergio Innocenti, Nunzia Fazzi, Dario Garofalo, Caterina Mancini, Marina Molaro, Alice Palese, Carlo Palese, Michele Pierleoni, Luca Provenzani, Marco Sollini, Luca Stornello, Valentina Varriale, il Coro Polifonico Rodolfo del Corona. Oltre, naturalmente, ai 250 bambini coinvolti nell’Elisir D’ aMare e ai giovani partecipanti ad “Un Mare di Musica” Tutti gli eventi si terranno nella Sala Canaviglia, ad eccezione del laboratorio “Vivere il Mare”. Un’ occasione da non perdere per vivere questa straordinaria esperienza tra musica, mare e giovani talenti.

Questo l’elenco, con info per prenotazioni:

15 maggio 18:30 Inaugurazione Festival 18:45 Concerto “Musiche d’Acqua” – Alessio Ciprietti, pianoforte. Ingresso posto unico 7 euro, gradita prenotazione a [email protected]

16 maggio 10:00, 12:00, 15:00 L’ Elisir d’ aMare – ingresso su invito 18:45 Concerto Da Paesi e Uomini Lontani – Alberto Bologni e Alice Palese, violini; Marina Molaro, viola; Luca Provenzani, violoncello; Carlo Palese, pianoforte. Ingresso posto unico 7 euro, gradita prenotazione a [email protected]

17 maggio dalle 10:00 alle 13:00 Concorso Un mare di musica. Ingresso libero e gratuito 15:00 Presentazione libro “Nel Pentagramma”, Premiazione Concorso e concerto dei vincitori. Ingresso libero e gratuito 18:45 Concerto Una Storia di Mare e d’Amore – Carlo Palese, pianoforte e Dario Garofalo, voce recitante. Ingresso posto unico 7 euro, gradita prenotazione a [email protected]

18 maggio 11:00 Laboratorio Vivere il Mare Ingresso libero con prenotazione a [email protected] 11:30 Concerto I Cori dal Mare – Coro Rodolfo Del Corona diretto da Luca Stornello. Ingresso libero, gradita prenotazione a [email protected] 18:45 Concerto Il Canto della Sirena – Valentina Varriale, soprano e Marco Sollini, pianoforte. Ingresso posto unico 7 euro, gradita prenotazione a [email protected] Per consultare i programmi dettagliati dei singoli concerti visitare il sito livornoclassica.it nella sezione “Eventi”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©