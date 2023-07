Summer Dance Event e Summer Dance Competition in Fortezza Nuova

Fortezza Nuova ospita, dal 17 al 21 luglio, la nona edizione del Summer Dance Event. La settimana dedicata ai ballerini di tutta Italia, patrocinata da Comune di Livorno e Regione Toscana, si apre con un workshop intensivo di danza accademica e urbana

Fortezza Nuova ospita, dal 17 al 21 luglio, la nona edizione del Summer Dance Event. La settimana dedicata ai ballerini di tutta Italia, patrocinata da Comune di Livorno e Regione Toscana, si apre con un workshop intensivo di danza accademica e urbana. Organizzato da Artedanza di Valeria Delfino e destinato ad allievi appartenenti a più fasce d’età, il campus estivo, nato nel 2014 a Livorno, offre la possibilità di unire la formazione all’esibizione a fine percorso, sul palco durante il galà. Un’occasione speciale per studiare con maestri d’eccezione come Steve La Chance, Ilaria Landi, Elisa Scala e per esibirsi il 21 luglio alle 21:15 nelle coreografie presentate da Alessandro Rende, Anbeta Toromani, Kledi Kadiu, Fabrizio Monteverde, Daniele Ziglioli e Lisa Brasile.

A concludere la kermesse il 22 luglio sarà, poi, la seconda edizione del “Summer Dance Competition”: un concorso di danza classica e contemporanea per solisti, duo e gruppi. La giuria di rilievo sarà composta da étoile come Gaia Straccamore e Raffaele Paganini per il classico/neoclassico e Mauro Astolfi e Valerio Longo per il moderno-contemporaneo.

INFO E PRENOTAZIONI

Artedanza Eventi 392/5182738 – 392/8849321

Mail: [email protected]

Web: www.summerdancevent.it

Condividi: