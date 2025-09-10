“Suoni della Memoria”. Concerto in ricordo delle vittime dell’alluvione

Il Conservatorio Statale di Musica Mascagni di Livorno rinnova il proprio impegno verso la città con il concerto "Suoni della Memoria", in programma giovedì 11 settembre alle ore 21.00 presso l'Auditorium Cesare Chiti

A otto anni dall’alluvione che colpì Livorno tra il 9 e il 10 settembre 2017, il Conservatorio Statale di Musica Mascagni di Livorno rinnova il proprio impegno verso la città con il concerto “Suoni della Memoria”, in programma giovedì 11 settembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio (inizialmente previsto il 10 settembre in Piazza delle Carrozze).

L’iniziativa, a ingresso libero, nasce come momento di raccoglimento collettivo e di riflessione, trasformando il ricordo della tragedia in un segno di speranza e rinascita attraverso il linguaggio universale della musica. L’appuntamento conferma il ruolo del Conservatorio Mascagni non solo come centro di formazione e produzione artistica, ma anche come istituzione culturale profondamente radicata nel territorio e attenta ai valori della memoria e della comunità.

Il concerto, inserito nel palinsesto del Mascagni Festival, rafforza la collaborazione tra il Conservatorio e il Festival, entrambi impegnati a coniugare eccellenza artistica e responsabilità civile.

Programma

Arvo Pärt – Cantus in Memoriam Benjamin Britten

Pietro Mascagni – Intermezzo da Cavalleria Rusticana

Samuel Barber – Adagio for Strings

Giacomo Puccini – Crisantemi

Ennio

Organico Gruppo d’archi del Conservatorio Mascagni

Violini I: Marta Boschis, Monica Socci, Olimpia Pellettier, Enrico Giovannini, Alessandro Pellegrini, Lidia Parra, Rita Ruffolo, Nancy Parra

Violini II: Leonardo Bacci, Gloria Merani, Agata Sitta, Alyssa Del Santo, Melissa Sitta, Eleonora Di Rocca

Viole: Letizia Chiappini, Marco Lorenzelli, Flaminia Zanelli, Renata Benedetto, Elena Chervyakova

Violoncelli: Carola Rinaldo, Gabriele Ferdeghini, Alice Matteoni, Giulia Casini, Giovanni Agostini

Contrabbassi: Marius Cojocariu, Stefano Puri

Arpa: Marinella Russo

Oboe: Andrea Musio

Percussioni: Lorenzo Manni

Direttore: Chiara Morandi

Ingresso libero

