“Suoni e parole nelle colline” a Villa Cristina

Torna la magia di “Suoni e parole nelle colline” nella splendida cornice di Villa Cristina, vicino all’Eremo della Sambuca, organizzato come sempre dalle associazioni scout di Livorno in collaborazione con l’Associazione Valle Benedetta e la Parrocchia di san Giovanni Gualberto

Torna la magia di “Suoni e parole nelle colline” nella splendida cornice di Villa Cristina, vicino all’Eremo della Sambuca, organizzato come sempre dalle associazioni scout di Livorno in collaborazione con l’Associazione Valle Benedetta e la Parrocchia di san Giovanni Gualberto, con il contributo del Comune di Livorno. Nell’occasione parteciperanno anche i club Lions di Livorno e l’Associazione Amici del cuore, che ricorderanno con una targa Giorgio Pancrazi. Protagonista sarà il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno ed in particolare un Ensemble di musica jazz preparato dal maestro Marco Nesi e diretto dal maestro Mauro Rosi. Il programma sarà un ricordo di Nini Rosso, grande trombettista e cantante, autore del celeberrimo Silenzio, che sarà eseguito anche in questa occasione.

Villa Cristina, gestita da circa trent’anni dagli scout livornesi, è un gioiello immerso nel verde delle colline livornesi, e può essere facilmente raggiungibile a piedi con un sentiero che parte dal Tiro a volo del Corbolone oppure dal centro della Valle Benedetta (in entrambi i casi si tratta di una piacevole passeggiata di 45 minuti circa).

Ad allietare la giornata, sarà possibile pranzare sul posto, grazie anche ai prodotti resi disponibili dalla Locas di Livorno, da UniCoop Tirreno e dalla pasticceria Cristiani, accompagnati da vini Assuli e dalla birra del Piccolo Birrificio Clandestino. Presterà servizio la Misericordia di Livorno.

Come di consueto, l’organizzazione sarà ad opera degli scout, che nell’occasione raccoglieranno offerte e contributi per sostenere le spese di manutenzione della Villa.

Per la partecipazione all’evento è richiesta una comunicazione mediante mail a [email protected] oppure con messaggio whatsapp al n. 3271324522. Soprattutto chi volesse arrivare per pranzo è pregato di avvisare prima, onde consentire un’adeguata accoglienza.

Per chi avesse difficoltà di deambulazione è prevista una navetta dal parcheggio del Tiro a volo alle ore 12 e 14 (con ritorno alla fine della manifestazione).

Condividi:

Riproduzione riservata ©