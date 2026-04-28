Suoni e parole nelle colline: Primo Maggio a Villa Cristina

Pranzo nel verde, concerto della banda cittadina e iniziative solidali: gli scout livornesi aprono le porte della struttura sulle colline, con servizio navetta e prenotazione consigliata per partecipare

Una giornata immersi nella natura, tra musica, convivialità e solidarietà. È questo lo spirito di “Suoni e parole nelle colline”, l’evento in programma giovedì 1° maggio nella suggestiva cornice di Villa Cristina, a pochi passi dall’Eremo della Sambuca. A promuovere l’iniziativa sono le associazioni scout livornesi, che invitano cittadini e famiglie a trascorrere la festa dei lavoratori all’aria aperta, tra le colline della città. Il programma prevede, a partire dalle ore 13, la possibilità di pranzare con i cibi preparati dagli scout, grazie anche al contributo degli sponsor: la ditta Locas di Livorno, UniCoop Firenze e la pasticceria Cristiani. Il tutto accompagnato dai vini Assuli e dalla birra del Piccolo Birrificio Clandestino. Durante la giornata sarà inoltre presente il servizio della SVS.

Il momento musicale prenderà il via alle ore 15, quando i musicisti della banda cittadina, diretti dalla maestra Alessandra Luisini, proporranno alcuni brani del loro repertorio.

Villa Cristina, gestita da circa trent’anni dagli scout livornesi, rappresenta un vero e proprio gioiello immerso nel verde delle colline. La struttura, di proprietà della Regione, è raggiungibile a piedi attraverso un sentiero che parte dal Tiro a volo del Corbolone oppure dal centro della Valle Benedetta, con una passeggiata di circa 45 minuti.

L’intera giornata è organizzata dagli scout, che nell’occasione raccoglieranno offerte e contributi per sostenere le spese di manutenzione della villa.

Per partecipare è richiesta una comunicazione preventiva via mail all’indirizzo [email protected] oppure tramite messaggio WhatsApp al numero 3271324522. In particolare, chi intende fermarsi per il pranzo è invitato ad avvisare in anticipo, per consentire una migliore organizzazione dell’accoglienza.

Per le persone con difficoltà di deambulazione è previsto un servizio navetta dal parcheggio del Tiro a volo, con partenze alle ore 12 e alle 14 e rientro al termine della manifestazione

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