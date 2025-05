(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Suoni Inauditi entra nel vivo con i primi due concerti

I primi due concerti, in programma sabato 10 e mercoledì 14 maggio, offriranno al pubblico esperienze musicali originali e innovative

Entra nel vivo la tredicesima edizione di Suoni Inauditi, la rassegna internazionale di musica contemporanea organizzata dal Conservatorio Statale “Pietro Mascagni” di Livorno e curata dal M° Fabio De Sanctis De Benedictis. I primi due concerti, in programma sabato 10 e mercoledì 14 maggio, offriranno al pubblico esperienze musicali originali e innovative. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero e si svolgono nell’auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale “Pietro Mascagni” al Palazzo della Gherardesca di via Galilei 40.

Sabato 10 maggio alle ore 16:30 si terrà il concerto “Infiniti Lieder”, realizzato in collaborazione con il Puccini Chamber Opera Festival di Lucca, e organizzato dal M° Girolamo Deraco. Il tema dell’Infinito ha ispirato nuove composizioni, ciascuna in prima esecuzione assoluta. I brani sono scritti per Soprano, Baritono, Voce recitante, Glockenspiele, Vibrafono, Marimba, elettronica e live electronics. L’iniziativa sancisce anche un gemellaggio artistico tra Italia e Messico, grazie alla partecipazione di compositori e interpreti provenienti dai due Paesi. Sul palco, accanto a voci e strumenti a percussione tradizionali e digitali, si esibirà infatti il rinomato ensemble Q-Sion Percussioni di Monterrey. La regia è firmata da Alessandro J. Bianchi e Girolamo Deraco.

Mercoledì 14 maggio alle ore 18:00 sarà invece la volta di un concerto di improvvisazione assistita dal computer. Protagonisti Piero Bittolo-Bon (docente di Sassofono Jazz), Andrea Pellegrini (docente di Pianoforte Jazz) e Fabio De Sanctis De Benedictis (docente di Teoria dell’Armonia e Analisi e di Composizione) al controllo dei software Ircam, OMax e Somax 2. Gli algoritmi analizzano e rielaborano in tempo reale le improvvisazioni, generando un flusso sonoro nuovo, sorprendente e musicalissimo: un tipo di performance ancora raro in Italia, ma ampiamente riconosciuto sulla scena internazionale della musica contemporanea.

