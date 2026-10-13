Suoni Inauditi XIV: Riccardi riscopre Malipiero e inaugura un progetto dedicato a Carlo Napoli

Giovedì 15 ottobre alle ore 18, all’Auditorium Cesare Chiti, il concerto del pianista vincitore del bando 2026. In programma musiche di Gian Francesco Malipiero e Carlo Napoli, con la partecipazione al flauto di Stefano Agostini. Ingresso libero

Prosegue la XIV edizione di Suoni Inauditi, Rassegna Internazionale di Musica Contemporanea del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno. Giovedì 15 ottobre alle ore 18, all’Auditorium Cesare Chiti, è in programma il nono appuntamento della rassegna, con il concerto di Alessandro Riccardi, pianista vincitore del bando 2026. L’iniziativa rappresenta anche l’occasione per avviare un nuovo progetto del Conservatorio dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della produzione musicale del compositore Carlo Napoli, che trascorse a Livorno gli ultimi anni della sua vita.

Pianista e docente, Alessandro Riccardi svolge un’attività concertistica in Europa e negli Stati Uniti e ha sviluppato un percorso discografico dedicato soprattutto al repertorio tra Otto e Novecento, con album dedicati ad Alexander Scriabin e Franz Liszt, mentre attualmente è impegnato in un nuovo progetto discografico dedicato alle opere di Fryderyk Chopin, eseguite su un pianoforte storico Pleyel del 1850. Nel 2023 ha avviato un progetto di riscoperta dell’opera pianistica di Gian Francesco Malipiero (1882-1973), culminato nella pubblicazione, nel 2025, dell’album Malipiero: Piano Works per Brilliant Classics. Proprio a questo lavoro di ricerca si collega la prima parte del concerto del 15 ottobre, che propone una selezione di pagine del compositore veneziano, espressione di un linguaggio personale e libero dalle convenzioni del virtuosismo fine a sé stesso, nel quale si intrecciano suggestioni della musica antica italiana, influenze novecentesche e ricerca timbrica.

La seconda parte sarà dedicata a Carlo Napoli (1939-2024), compositore nato a Napoli in una famiglia di grandi tradizioni musicali e scomparso a Livorno nel 2024, città che aveva scelto come luogo di vita, attratto anche dal suo rapporto con il mare.

Dopo gli studi classici, Napoli si diplomò in pianoforte sotto la guida di Vincenzo Vitale e in composizione al Conservatorio di Milano con Bruno Bettinelli. Completò poi la propria formazione in percussione a Nizza e seguì i corsi di perfezionamento in composizione di Goffredo Petrassi all’Accademia Chigiana di Siena. Nel corso della sua attività compose musica da camera e sinfonica, opere per il teatro e un ampio repertorio vocale. Alla scrittura pianistica dedicò in particolare la raccolta dei 24 Preludi del mare, espressione di un legame con il paesaggio marino che trovò nuova risonanza nella sua vita livornese.

La sua carriera si sviluppò nel contesto della musica contemporanea italiana del secondo Novecento. Nel 1960 debuttò come compositore sinfonico a Napoli con lo Scherzo per orchestra e, negli anni successivi, fu tra i fondatori a Milano del gruppo Giovani Musicisti Contemporanei, impegnato nella promozione delle nuove generazioni di compositori.

Il concerto del 15 ottobre segna dunque l’avvio di un percorso di ricerca del Conservatorio Mascagni volto a riportare all’attenzione del pubblico e degli interpreti un patrimonio musicale ancora da esplorare. In programma, per Carlo Napoli, Introduzione per flauto e pianoforte e due brani dal secondo ciclo dei Preludi del mare, “La penisola di Athos” e “L’isola dei grandi dei”. Per l’esecuzione dell’Introduzione per flauto e pianoforte è prevista la partecipazione di Stefano Agostini al flauto, accanto ad Alessandro Riccardi al pianoforte.

La XIV edizione di Suoni Inauditi è curata artisticamente da Fabio De Sanctis De Benedictis e Pietro Bittolo Bon e si avvale del contributo di Unicoop Firenze.

Giovedì 15 ottobre 2026, ore 18

Auditorium Cesare Chiti, Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni”

Via Galileo Galilei 40, Livorno

Ingresso libero.

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