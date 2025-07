Surfer Joe porta la surf music al Lunabanana: live venerdì 1 agosto

Un’ondata di surf music è pronta a travolgere Rosignano Solvay. Venerdì 1 agosto 2025 il Lunabanana, locale cult della costa per concerti ed eventi culturali, ospiterà Surfer Joe (Lorenzo Valdambrini), tra i maggiori esponenti mondiali del genere, insieme alla sua band.

Il musicista livornese, che negli ultimi anni ha collezionato oltre 150 date all’anno tra Stati Uniti, Europa e altri continenti, torna in Toscana per una delle pochissime tappe estive nella regione: appena tre in totale, due delle quali proprio in questo primo weekend di agosto.

Al Lunabanana Surfer Joe si esibirà nella sua consueta formazione in trio con Gianni Apicella (batteria) e Alberto Bellucci (basso). In scaletta, brani originali tratti dai suoi album più amati, eseguiti con il classico sound californiano anni ’60 reinterpretato in chiave moderna. Durante la serata sarà anche disponibile il suo primo “Best Of”, pubblicato lo scorso febbraio.

“Gli amplificatori Fender Showman e le unità riverbero non mancheranno – promettono gli organizzatori – per una serata autenticamente surf che farà rivivere le atmosfere da spiaggia della West Coast”.

L’appuntamento è per venerdì 1 agosto al Lunabanana (via Mascagni 109, Rosignano Solvay).

Per info e prenotazioni: 320 2220915.

