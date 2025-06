Surfer Joe. PrimoVero Sound, via alla rassegna per musicisti under 25

Nasce a Livorno “PrimoVero Sound”, una rassegna pensata per dare spazio e voce alla nuova generazione di musicisti under 25. L’iniziativa si propone come una celebrazione della musica giovane e indipendente, offrendo un palco a band e solisti emergenti che abbiano in repertorio almeno due brani originali.

A differenza dei format competitivi, PrimoVero Sound non si configura come una gara, ma come un’occasione di confronto e crescita artistica. L’obiettivo è quello di valorizzare il talento giovanile, favorendo l’espressione musicale autentica e la creazione di contenuti professionali per i partecipanti.

Le band selezionate avranno la possibilità di esibirsi live nell’ambito della rassegna e avranno a disposizione:

– Una performance dal vivo su palco professionale

– Servizio fotografico professionale e ripresa video del live

– Registrazione audio del concerto

– Press kit completo per la promozione del progetto musicale

– Inserimento nella compilation ufficiale di Inconsapevole Records, partner dell’evento, il cui ricavato andrà in beneficenza ad Emergency

PrimoVero Sound si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, con l'intento di offrire uno spaccato delle nuove voci musicali italiane. Non ci sono limiti di genere: rock, punk, pop, indie, elettronica, folk… ciò che conta è l'autenticità dell'espressione artistica.

L’evento rappresenta un’opportunità concreta per artisti emergenti che desiderano misurarsi con un contesto professionale e presentare la propria musica a un pubblico nuovo.

Per ulteriori informazioni, materiali stampa o richieste d’intervista:

📧 [email protected]

🌐 @primoverosound

