“Svs in festa”, due weekend di concerti, musica e cibo. Il programma della 21esima edizione

Dal 1° al 3 e dal 7 al 9 settembre negli spazi della sede della società in via Delle Corallaie, 10, musica, cibo e tante aree divertimento. La presidente Marida Bolognesi: "Un appuntamento importante al fine della raccolta fondi e dell'incontro con la cittadinanza". Tra i protagonisti sul palco Bobo Rondelli, i Gary Baldi Bros e I Licantropi

di Giulia Bellaveglia

Torna, dopo 3 anni di attesa dovuti alla pandemia, “Svs in festa” che arriva così alla 21esima edizione. Ben due fine settimana, dal 1° al 3 e dal 7 al 9 settembre, all’insegna di musica, cibo e tante aree divertimento negli spazi della sede della società in via Delle Corallaie, 10, grazie al sostegno di numerose realtà locali.

“Dopo una lunghissima pausa – commenta la presidente di Svs Livorno Marida Bolognesi – la nostra festa torna finalmente per la sua 21esima edizione. Un appuntamento importante al fine della raccolta fondi, che per quest’anno destineremo all’acquisto di sedie elettriche montascale, indispensabili in una città come Livorno, ma anche dell’incontro con la cittadinanza. I concerti saranno tutti gratuiti, una scommessa su abbiamo puntato nella speranza di una sempre più numerosa partecipazione”.

Ad animare le sei serate saranno Bobo Rondelli (1° settembre), Rino Gaetano Band (2 settembre), Riccardo Cioni Tribute Band – Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau (3 settembre), I Licantropi (7 settembre), Gary Baldi Bros (8 settembre) e Il Resto della Ciurma – Vasco Rossi Tribute Band (9 settembre). A questi si affiancheranno le aree ristorante, stand, bar, bimbi, cocktail e, per la prima volta, un info point Svs.

“Una vera e propria manifestazione cittadina – aggiunge il direttore Svs Francesco Cantini – che offre a tutti la possibilità di visitare la nostra sede e poter vedere i mezzi che la compongono. Per trasparenza, quanto raccolto verrà conteggiato in un bilancio a parte e, una volta pagate le spese, sarà interamente devoluto all’associazione. L’area concerti può contenere fino a 1000 persone, ad ogni modo, grazie ad un’attenta predisposizione delle strutture, anche per chi passeggerà nei pressi della zona sarà comunque possibile godere degli spettacoli”.

Per i dettagli delle iniziative e per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.pubblicaassistenza.it/svsinfesta/organizzazione.php, o rivolgersi ai seguenti contatti: 0586/896.040 (interno 1), [email protected], pagina Facebook ed Instagram.

Condividi: