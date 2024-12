Symbiosi “Il Mare”, mostra all’Acquario di Livorno

La mostra per celebrare l’armoniosa connessione tra arte e natura con il mondo dell’arte e della fotografia. Dal 26 dicembre al 6 gennaio. Inaugurazione 28 dicembre ore 11.00. Un progetto dell’associazione arts4all in collaborazione con l’Acquario di Livorno

Sarà inaugurata Sabato 28 Dicembre alle ore 11 la mostra fotografica Symbiosi “Il Mare” – del progetto “Arte & Natura 2° edizione, a cura di arts4all Associazione Culturale, in collaborazione con l’Acquario di Livorno – che la ospiterà da 26 dicembre fino al 6 Gennaio 2025.

Symbiosi “Il Mare” – visibile già dal 26 dicembre presso l’Acquario di Livorno con il biglietto di ingresso alla struttura – è un progetto che celebra l’armoniosa connessione tra arte e natura, unendo la magia della danza e dell’arte con la potenza evocativa della fotografia.

Protagonista il Mare, elemento vitale per l’equilibrio del nostro Pianeta. L’Acquario di Livorno diventerà un’opera d’arte vivente, con fotografie che offrono scorci poetici della vita sottomarina.

Nel corso dell’inaugurazione, aperta al pubblico dietro biglietto di ingresso, si terranno alcune iniziative: un’installazione coreografica e di costumi, un intervento musicale – a cura della Scuola di Musica Ars Nova (chitarra e voce) – e uno teatrale (recitazione testi a cura dell’Associazione Culturale Compagnia del Cerchio, laboratorio teatrale OndaLab) e la riproduzione di materiale audiovisivo.

La visione di Eva Kosa – presidente di arts4all e ideatrice del progetto Arte & Natura – ha dato vita a una collaborazione con artisti come Aurora Bresci, per i costumi – realizzati all’85% con materie di scarto – e Martina Tamberi, per il trucco e la body art. Il direttore della fotografia, Paolo Bonciani, ha guidato la squadra del team artistico e le ballerine – diventate le modelle di scatti in pose plastiche – nella creazione di immagini evocative che trasmettono l’atmosfera misteriosa del fondale marino

Obiettivo di SYMBIOSI “Il Mare” è sensibilizzare ad un riuso consapevole ed etico delle materie di scarto. Ed è per questo motivo che i rifiuti che inquinano il mare, nel progetto Simbiosi sono diventati l’oggetto attraverso cui ri-raccontare le creature marine che soffrono la nostra disattenzione.

Il progetto Symbiosi non è solo un’esperienza visiva, ma una riflessione sul nostro rapporto con la natura e l’importanza di preservare le sue bellezze per le generazioni future.

Con il Patrocinio di: Provincia di Livorno, Comune di Livorno e ARCI Livorno. Con il sostegno di: FIDAPA Livorno, Guglie Ristorante e Kosa Tunde Maria. Con la partecipazione della scuola di danza Dea, scuola di musica Ars Nova e dell’associazione culturale Compagnia del Cerchio.

Team artistico: Aurora Bresci artista costumi; Martina Tamberi artista trucco e body art; Paolo Bonciani fotografo; Eva Kosa movimento scenico. Collaborazioni: Scuola di danza Dea, Alessandra Donati – Associazione Compagnia del Cerchio, Cristina Giorgerini fotografa. Ideazione: Eva Kosa

Acquario di Livorno e Mostra

La visione della mostra è vincolata al biglietto di ingresso alla struttura. Sconto di Euro 2,00 sul biglietto di ingresso Adulto/Ragazzo dietro presentazione tessera arts4sall (Validità: dal 26/12 al 6/1/2025 non cumulabile con altre in corso). Per info mostra www.arts-4all.com

Durante le festività natalizie, l’Acquario di Livorno è aperto al pubblico tutti i giorni dal 26 Dicembre al 6 Gennaio 2025 inclusi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17) Per ulteriori informazioni www.acquariodilivorno.i t

