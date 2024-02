Symphony celebra Fabrizio De André per il suo “compleanno”

Anche Symphony celebra Fabrizio De André e il suo immenso talento poetico e musicale, e lo fa domenica 18 febbraio, alle 18, in occasione del suo “compleanno” (De André era nato il 18 febbraio 1940; avrebbe compiuto 83 anni), con un pomeriggio dedicata ai suoi maggiori successi armonizzati in una versione per chitarra e voce

Venticinque anni fa ci lasciava Fabrizio De André. Per ricordare le sue parole, il suo pensiero, la sua visione della vita, la Fondazione Fabrizio De André Onlus e la Sony Music Italia hanno promosso “Way Point.. Da dove venite… dove andate?”; un progetto davvero speciale che ci accompagnerà per tutto l’anno con tante iniziative ed eventi a livello nazionale.

In particolare saranno riediti in ordine cronologico tutti gli album di De André realizzati in studio, un’operazione che consentirà di ripercorrere la sua straordinaria carriera e di poter immergerci ancora una volta nella sua musica poetica e profonda.

Ogni album sarà ristampato in versione LP nero, 180 gr., e in CD, arricchito da annotazioni autografe di Faber: pensieri, riflessioni, commenti, estratti di interviste e alcuni documenti inediti conservati al Centro studi De André dell’Università degli Studi di Siena.

Anche Symphony celebra Fabrizio De André e il suo immenso talento poetico e musicale, e lo fa domenica 18 febbraio, alle 18, in occasione del suo “compleanno” (De André era nato il 18 febbraio 1940; avrebbe compiuto 83 anni), con un pomeriggio dedicata ai suoi maggiori successi armonizzati in una versione per chitarra e voce proposta dal quartetto I Guss formato da Alessandro Buoncristiani alla chitarra, Marina Bruzzone , Alessia Nisticò e Stefano Pracchia, alla voce.

Sarà un viaggio affascinante alla scoperta del suo animo e del suo processo creativo, un’occasione per conoscere meglio l’uomo e l’artista che ha rivoluzionato la musica italiana; un vero e proprio “waypoint”, un punto di riferimento per tutti gli amanti di De André, soprattutto per tenere viva la sua memoria e il suo messaggio.

Non perdetevi questo appuntamento.

INFO: Symphony Record Shop – piazza Cavour, 23

0586 1754832 / 3711449537 – mail: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©