Tac (Teatro Al Centro), 10 appuntamenti per la rassegna targata Il Grattacielo

Dieci spettacoli da non perdere. Si alza di nuovo il sipario del Centro Artistico Il Grattacielo, per la rassegna Tac (Teatro Al Centro), che ormai da qualche anno ospita nelle sale di via del Platano artisti quotati sul territorio, ma non solo. Partenza il 17 gennaio, arrivo il 17 aprile. “La novità assoluta – spiega Eleonora Zacchi, direttrice artistica – sono i 4 appuntamenti

musicali del giovedì, una vera e propria minirassegna chiamata Ig-Jazz, uno al mese. Il programma è vario, abbraccia diverse tipologie di linguaggi, dalla prosa, alla stand up Comedy, il tutto condito da danza e appunto musica. Ci piace inoltre esplorare i vari linguaggi del teatro, e c’è anche un’avventura del “MacBeth Circus Show” in esterna, al teatro 4 mori, promosso dal Rotary club Livorno sud e Colline pisano-livornesi il cui incasso netto verrà devoluto in beneficenza. Spazio anche per la rivisitazione dei classici, con Ismene e Antigone, dove si unisce prosa e musica, e la nostra nuova produzione, che ci proietta in una dimensione moderna, dato che si affronta il tema dell’intelligenza artificiale. E davvero molto altro. Senza dimenticare il nostro costante tentativo di dare spazio ai nostri artisti, quelli del territorio, partendo dallo scrittore Michele Cecchini”.

Ecco il programma

– 17 gennaio, 19.30, incontro con l’autore Michele Cecchini. A seguire, 21.15, “Izzera (va alla Merica)” di Michele Cecchini. Con Preziosa Salatino.

– 23 gennaio, Rassegna il GJazz, 20.00, concerto “Ritmi dal Sudamerica”, Duo Nuages. Con Scilla Lenzi e Cristina Donnini.

– 30 gennaio, 21.15, Stand Up, “Globetrotter”, guida per viaggiatori al verde con Andrea Paone.

– 6 febbraio, 21.00, Teatro in trasferta ai 4 Mori, “MacBeth Circus Show” di Paolo Vanacore. Regia Gianni De Feo.

– 1 marzo, 21.15, “Ismene/Antigone” di Colm Toibin liberamente tratto dall’Antigone di Sofocle, regia Carlo Emilio Lerici produzione Teatro Belli.

– 15 marzo, 21.15, “Tango Boheme”, direzione artistica e scenografia: Astesiano Alfredo, regia e coreografia: Carina Calderon.

– 20 marzo, 20.00, Francesco Saporito in concerto.

– 11 aprile, 21.15, “Orazione ia”, di Fernando Arrabal. Traduzione Luciano Lessi. Regia: Eleonora Zacchi.

– 17 aprile, 20.00, concerto “American Singing”, la voce dal jazz al pop con Laura Brioli.

Ogni serata dalle 19,30 sarà accompagnata dagli aperitivi di 5FF.

Per info e prenotazioni: 3407550530/[email protected]

