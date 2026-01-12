TAC (Teatro al Centro). La rassegna torna al Grattacielo: 4 mesi di teatro, musica e nuovi linguaggi

Nella foto di Simona Simoncini, Eleonora Zacchi e Riccardo Di Francesca in una scena di Orazione IA di Fernando Arrabal.

Giunge alla nona edizione il festival TAC – Teatro al Centro, organizzato negli spazi del Centro Artistico Il Grattacielo, in via del Platano, con la direzione artistica di Eleonora Zacchi. Una rassegna ormai riconosciuta nel panorama culturale cittadino, che da gennaio ad aprile accompagna il pubblico nel periodo post-festivo con una proposta ampia e articolata, capace di intrecciare teatro, musica, narrazione e comicità.

Dopo il successo recente di Teatri d’Autunno 2025, TAC conferma la propria vocazione multidisciplinare con un cartellone pensato per intercettare gusti e aspettative diverse.

“È una rassegna che caratterizza il periodo post-natalizio – spiega la direttrice artistica Eleonora Zacchi – e che propone più linguaggi: prosa, musica, narrazione e stand up comedy. Abbiamo consolidato gli aperitivi musicali del giovedì con il GJazz e chiudiamo con un workshop dedicato alla formazione degli attori. Un’offerta che vuole essere variegata ma coerente”.

Ad aprire il festival, giovedì 15 gennaio, è la rassegna il GJazz con Music Fusion, che vede protagoniste Fiorenza Messicani al sax, Rachael Stellacci (soprano) e Scilla Lenzi al pianoforte,

Il 24 gennaio va in scena Orazione IA di Fernando Arrabal, per la regia di Eleonora Zacchi, con Eleonora Zacchi, Riccardo De Francesca e Luca Salemmi. L’idea scenografica è di Aurora Bresci, le musiche di Alessio Colombini, con editing audio-video di Ephraim Pepe e traduzione di Luciano Lessi. Lo spettacolo viene riproposto dopo il debutto mondiale di dicembre.

Il mese di febbraio alterna musica e teatro: Excessive Rock (il 5), con il duo pianistico a quattro mani Scilla Lenzi e Cristina Donnini, precede Baby Blues (il 13), spettacolo teatrale scritto e diretto da Claudia Boscaro, con drammaturgia di Marco Di Stefano. In scena Chiara Claudi, con la voce di Giulio Forges Davanzati e la presenza tecnica di Marcello Seregni. Il 19 febbraio è la volta di El Amor Brujo con Piermaria Piccini al basso e Niccolò Buscemi al pianoforte

A marzo (5) il festival entra nel vivo con Barock Incanto, che coinvolge interpreti vari accompagnati al pianoforte da Scilla Lenzi, con la partecipazione della guest star Laura Brioli. Segue (il 7) BrainOFF – L’analfabetismo non è mai stato così virale di Andrea Paone, spettacolo ironico e provocatorio sui meccanismi della comunicazione contemporanea. Spazio anche alla narrazione multimediale con Nuovo Orizzonte (13), di e con Alessandra Donati, accompagnata dalla sonorizzazione dal vivo di Edoardo Racchelli e dal video live curato da Leonardo Battaglia. Il 20 marzo va in scena Anime Salve, omaggio a Fabrizio De André, con Alessandro Buoncristiani, Nicoletta Zannoni, Marina Bruzzone, Antonio Domenici, Stefano Pracchia e i narratori Patrizia Cionci ed Eugenio Vaccaro.

Aprile si apre (11) con il teatro di forte intensità drammatica di “Otello deve morire. Desdemona deve morire”, con Dimitri Frosali, su traduzione e adattamento di Francesco Niccolini, per la regia di Roberto Aldorasi. Frosali sarà anche protagonista del workshop teatrale dal 10 al 12 aprile, dedicato alla sua esperienza con l’Arca Azzurra e al lavoro con Ugo Chiti. Il 16 aprile spazio alla stand up comedy con Tiziano La Bella in “Dopo Cristo”, nome emergente della comicità nazionale, mentre la chiusura del festival, il 23 aprile, è affidata alla musica con Barock-Sax e Piano Time, con Roberto Fiorini al sax e Scilla Lenzi al pianoforte.

Il TAC si conferma così come un appuntamento centrale per la vita culturale cittadina, capace di coniugare qualità artistica, sperimentazione e formazione.

Tutti gli spettacoli sono alle 21.15. La rassegna IGJazz alle 20.

Informazioni e prenotazioni: [email protected] – 340 7550530; www.ilgrattacielo.it

Biglietti: 12 euro intero, 10 euro ridotto.

