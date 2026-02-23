Takeoff: il 1° marzo agli Hangar Creativi Wikipedro e Lorenzo Baglioni

Nasce l'hub creativo per under 35. Evento con speech su lavoro e passioni, presentato dai Phrones. Ingresso gratuito, aperto a tutti

Domenica 1° marzo 2026, alle ore 17.00, gli Hangar Creativi di Livorno aprono le porte all’inaugurazione di Takeoff, il nuovo hub creativo per under 35 che unisce coworking culturale e formazione di eccellenza. Un pomeriggio dedicato ai giovani, al lavoro e alle passioni, con ospiti d’eccezione: Wikipedro e Lorenzo Baglioni.

Come si trasformano le proprie passioni in opportunità lavorative concrete? È questa la domanda al centro dell’evento inaugurale di Takeoff. A rispondere saranno Wikipedro, content creator e divulgatore tra i più seguiti in Italia, e Lorenzo Baglioni, cantautore, divulgatore scientifico e artista poliedrico, che terranno speech dedicati al mondo del lavoro contemporaneo e alle scelte professionali dei giovani.

“L’obiettivo è offrire ai giovani strumenti concreti per orientarsi nelle scelte post-diploma e post-università”, spiegano gli organizzatori. “Wikipedro e Lorenzo Baglioni racconteranno le loro esperienze, dimostrando che è possibile costruire una carriera partendo dalle proprie passioni, senza rinunciare alla creatività e all’autenticità”.

A condurre la serata ci saranno i Phrones, duo comico livornese noto sul territorio per le loro parodie virali, l’ultima sul Super Bowl e Bad Bunny che ha fatto il giro dei social. I Phrones sono anche i promotori del progetto: con la loro azienda Arteon S.r.l. hanno vinto il Bando ANCI nazionale e gestiranno Takeoff. “Vogliamo che l’inaugurazione sia un momento di festa, non la solita presentazione istituzionale”, raccontano. “Ci saranno contenuti di valore, ma anche leggerezza e divertimento. È così che immaginiamo Takeoff: un posto dove si lavora seriamente ma con grande spazio alle relazioni umane”.

Programma della serata

L’evento, completamente gratuito e aperto a tutti, si articolerà in circa 90 minuti di contenuti:

Ore 17.00 – Apertura e accoglienza

Ore 17.15 – Saluti istituzionali con l’assessore a Coworking e centri aggregativi: intervento Assessore alle politiche giovanili Michele Magnani e presentazione di Takeoff

Presentazione del ciclo formativo gratuito (12 workshop con professionisti nazionali)

Speech di Wikipedro e Lorenzo Baglioni

Ore 18.30 – Aperitivo offerto e networking

La serata si concluderà con un momento informale di aperitivo e networking, per permettere ai partecipanti di conoscere il team, i partner e la community che animerà Takeoff nei prossimi mesi.

Takeoff: dove le idee prendono il volo

Takeoff nasce all’interno degli Hangar Creativi di Livorno, ex depositi ATL oggi polo culturale della città. Il progetto, realizzato grazie al sostegno del Bando ANCI nazionale “Coworking Culturale: uno Spazio di Innovazione per i Giovani” e in collaborazione con il Comune di Livorno, offre agli under 35:

Un ciclo di 12 workshop gratuiti con professionisti di livello nazionale (scrittura, audiovisivo, teatro, giornalismo, comunicazione digitale, fiscalità, rigenerazione urbana, progettazione sociale)

Uno spazio di coworking culturale (apertura prevista aprile 2026): 32 postazioni fisse, 20 mobili, sala riunioni, zona eventi

Momenti di networking, talk e scambio peer-to-peer

Tra i docenti del ciclo formativo: Fiore Manni e Michele Monteleone (autori per Rizzoli e Sergio Bonelli Editore), Claudio Di Biagio (regista per Netflix e Prime Video), Filippo Giardina (eminenza della stand-up comedy italiana), iBoB (consulente dei creator più seguiti in Italia), iBarbari (giornalisti satirici virali sul web, collaboratori Striscia la Notizia), e molti altri.

Gli ospiti

Wikipedro è content creator, divulgatore e tra i creator italiani più seguiti e apprezzati per la qualità dei suoi contenuti educational e di intrattenimento.

Lorenzo Baglioni è cantautore, divulgatore scientifico e artista. Noto per le sue canzoni virali che spiegano matematica, grammatica e scienze con ironia, ha portato la divulgazione sul palco di Sanremo e nelle scuole di tutta Italia.

I Phrones sono un duo comico livornese noto per le parodie virali e i contenuti comici. Con la loro società Arteon S.r.l. hanno vinto il Bando ANCI e gestiscono il progetto Takeoff.

INFORMAZIONI PRATICHE

Evento: Inaugurazione Takeoff

Data: Domenica 1° marzo 2026

Orario: 17.00 – 19.45

Luogo: Hangar Creativi, via Carlo Meyer 67, Livorno

Ingresso: Gratuito, aperto a tutti

Info: www.takeoffitalia.it | [email protected] | Tel. 349 253 3254

