“Takeoff”: la mostra che porta Livorno in giro per il mondo (e viceversa)

Quattro fotografi livornesi, di ritorno dai loro viaggi in giro per il mondo, espongono 32 scatti che raccontano culture, storie e prospettive da diversi continenti

Una cantina suggestiva nel cuore del quartiere Venezia, a Livorno, diventa il punto di decollo di “Takeoff”, una mostra fotografica che nasce proprio lì, negli spazi sotterranei del Piano B e che sarà visitabile in occasione di Effetto Venezia 2025, dal 30 luglio al 3 agosto.

Protagonisti del progetto sono Carolina Rapezzi, Daniele Stefanini, Gianluca Pardelli e Leonardo Bellini, quattro livornesi che da anni vivono e lavorano in giro per il mondo. Abituati a incontrarsi tra scali e stazioni, o in chiamate online segnate dai fusi orari, hanno deciso di riunire le loro esperienze e i loro sguardi fotografici in un’unica esposizione.

Livorno come punto di partenza (e talvolta di ritorno): la città che li ha visti crescere diventa filo conduttore e spunto di riflessione, fonte di ispirazione ma anche di quella “frustrazione che brucia sotto pelle”, come raccontano gli stessi autori.

In mostra 32 fotografie che spaziano tra progetti personali e assignments professionali, attraversando continenti, culture e storie differenti. Un viaggio visivo che, partendo dalla cantina di Scali del Ponte di Marmo 7 (accesso sotto la torretta, di fronte al Piano B), promette di trasportare i visitatori ben oltre i confini cittadini.

