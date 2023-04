“Talent on the move”, 20 danzatori di livello internazionale al Goldoni

Il titolo dello spettacolo è “Talent on the move”, venti danzatori in scena con coreografie realizzate dai principali coreografi del panorama Europeo. Appuntamento al Goldoni sabato 8 aprile alle 21

Nel mese di aprile ricorrono i vent’anni della prima manifestazione promossa a Livorno dall’A.E.D. Associazione Europea Danza e dall’università pubblica Codarts di Rotterdam. Per festeggiare la ricorrenza sono state organizzate varie iniziative, incluso uno spettacolo che si terrà al Teatro Goldoni sabato 8 aprile alle 21. L’insieme delle iniziative si svolgeranno grazie al contributo del Comune di Livorno, la collaborazione della Fondazione Teatro Goldoni.

Il titolo dello spettacolo è “Talent on the move”, venti danzatori in scena con coreografie realizzate dai principali coreografi del panorama Europeo. Il primo “Talent on the Move” è stato presentato alla Biennale di Venezia nel 2011 da allora ogni anno viene organizzato uno spettacolo con lo stesso titolo, ma composto da coreografie differenti, che viene rappresentato in oltre trenta teatri dell’Europa del centro e del nord. Tante anche le iniziative collaterali, i seminari, i laboratori coreografici e le proiezioni video.

Quattro giorni di full immersion nella danza contemporanea dall’8 all’11 aprile 2023 nella sede A.E.D. a Livorno e al Teatro Goldoni. Completano il programma le “Incursioni danzate” in un luogo simbolo della città di Livorno, la Terrazza Mascagni, l’appuntamento è per domenica 14 maggio alle 16. Per ulteriori informazioni: www.aed.dance

