Tanaka’s, performance musicale alla mostra di Rotondi e Silvi

Inaugurata il 15 marzo, la mostra è visitabile su appuntamento ed è arrivata al terzo evento, dopo il live di Silvi e Denti di Cane, coronando la visione del curatore, Luca Misuri, di progettare percorsi visivi in stretta connessione con la musica

Il progetto Tanaka’s, ideato da Michael Rotondi e Valerio Fantozzi, nasce dall’intenzione di fondere architetture elettroniche con improvvisazioni ritmiche, chitarre post-punk, melodie romantiche e bassi distorti. I testi trattano temi come la biodiversità, gli effetti del riscaldamento globale, l’educazione disfunzionale e le relazioni sempre più complesse nelle sfere amicali e sentimentali. Il cantato, in italiano, si ispira foneticamente a band come CCCP, Offlaga Disco Pax e Sangue Misto, con un’inclinazione dalle controvoci popolari. Durante i live, il concerto si trasforma in una performance visiva, dove la band costruisce una colonna sonora che si integra con proiezioni multimediali, dando vita a un’esperienza sensoriale totale. Il piano di lavoro dei Tanaka’s prevede diverse collaborazioni e performance dal vivo che si adattano al contesto, con la possibilità di ampliare la formazione per futuri concerti. Il gruppo sta completando il loro disco, intitolato “Io Odio le Microplastiche Nevrotiche”, e continua a esplorare il multimediale creando versioni per videoclip dei loro brani, che vengono rilasciate in anteprima su Instagram sotto forma di “prototipi web” esclusivi per i social. Il live dei Tanaka’s farà parte della mostra Endless Nameless, curata da Michael Rotondi e Federico Silvi: un percorso visivo che esplora il rapporto tra lavoro manuale e viaggio urbano. La mostra è dedicata al mito dei Nirvana, band statunitense che negli anni ’90 ha influenzato profondamente i due artisti, portandoli a concepire il loro progetto espositivo come una contaminazione tra installazione visiva e performance musicale. Inaugurata il 15 marzo, la mostra è visitabile su appuntamento ed è arrivata al terzo evento, dopo il live di Silvi e Denti di Cane, coronando la visione del curatore, Luca Misuri, di progettare percorsi visivi in stretta connessione con la musica contemporanea e la fusione di generi musicali in uno spazio gestito da artisti e musicisti.

Sabato 12 Aprile 2015

Via delle Cateratte 124 Livorno

Studio 124

ore 18 apertura della mostra Endless Nameless di M.Rotondi e F. Silvi

ore 19:30 performance/live/installazione dei Tanaka’s

