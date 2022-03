Tananai aprirà la stagione dei concerti estivi a Livorno

Il concerto sarà gratuito. Ad annunciarlo la pagina Facebook Visit Livorno in gestione al Comune di Livorno per la pubblicità degli eventi cittadini

Tananai, recente protagonista a Sanremo con la canzone “Sesso occasionale” nonché uno tra i cantanti favoriti tra i giovanissimi, aprirà la stagione dei concerti estivi a Livorno. Ad annunciarlo tramite un fugace post su Facebook, la pagina social gestita dal Comune di Livorno che mette in vetrina tutti gli eventi della nostra città: Visit Livorno. La data c’è già: 2 giugno 2022. Dove? All’interno della manifestazione d’apertura dell’estate labronica la Straborgo. “Tananai – si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook intorno alle 17 di lunedì 21 marzo – aprirà il suo tour a Livorno e sarà il primo concerto dell’estate livornese. Ci siamo! Straborgo 2022. Ingresso gratuito“.

Il concerto quindi, come si legge nell’ultima riga dell’annuncio, sarà gratis e sarà aperto a chiunque vorrà godersi lo show. Modalità e luogo preciso dell’evento saranno comunicati in seguito dalla stessa pagina Facebook che oggi ha dato questo annuncio.