Tarabaralla, ci vuole coraggio a lasciarsi debutta al Goldoni

Il lavoro di registi e attori della MVF diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini procede incessantemente dalla prima settimana di ottobre e nessuno sta più nella pelle. Coprodotto con Fondazione Teatro Goldoni, lo spettacolo è in programma il 30 maggio e in replica il 31 maggio

Finalmente è arrivata la settimana che Livorno stava aspettando: la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini debutterà sul palco del teatro Goldoni il 30 maggio e replicherà la sera successiva. Il lavoro che quest’anno registi e attori hanno portato avanti procede incessantemente dalla prima settimana di ottobre, inutile dire che ormai nessuno sta più nella pelle. Lo spettacolo, coprodotto con Fondazione Teatro Goldoni, ci parla di abbandoni, di mancanze, di coraggio e di scelte, ma non mancano come in ogni spettacolo firmato MVF divertenti sketch e balli coinvolgenti. Entrambe le sere il sipario si aprirà alle ore 21:00, pronto ad accogliere il pubblico.

I biglietti sono ancora disponibili alla biglietteria del teatro Goldoni o i circuiti ticket one.

È la prima volta dopo tanti anni che è uno spettacolo Mayor Von Frinzius debutta quasi nel mese di giugno, ma queste settimane aggiuntive di prove hanno permesso di lavorare ancora di più su ogni aspetto necessario per realizzare uno spettacolo sempre migliore di quello precedente.

Non avete ancora preso i vostri biglietti? Affrettatevi, potreste pentirvene!

