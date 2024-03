Tarabaralla, ci vuole coraggio a lasciarsi debutta al Goldoni

Lo spettacolo, coprodotto da Fondazione Teatro Goldoni e Mayor Von Frinzius APS, sempre sviluppato come la scaletta di un concerto pop, alterna monologhi introspettivi a divertenti sketch e coreografie esplosive

“Tarabaralla, ci vuole coraggio a lasciarsi” debutterà sul palco del Teatro Goldoni il 30 maggio alle ore 21 e replicherà venerdì 21 maggio 2024, i biglietti sono acquistabili al Teatro Goldoni di Livorno, sul sito e nei punti vendita del circuito TicketOne.

Poco più di due settimane dall’apertura delle prevendite, la Mayor Von Frinzius ha deciso di replicare anche quest’anno visto il quasi sold out della prima!

Lo spettacolo, coprodotto da Fondazione Teatro Goldoni e Mayor Von Frinzius APS, sempre sviluppato come la scaletta di un concerto pop, alterna monologhi introspettivi a divertenti sketch e coreografie esplosive.

Quando le cose vanno così e noi non tentiamo nemmeno di aggiustarle. Lasciamo che sia, ma in un’ottica creativa: cercando di incidere, sapendo che saremo sconfitti e che il mondo non cambierà dopo il nostro spettacolo. Ma noi ci siamo e con Tarabaralla cerchiamo di superare sconfitte, dolori, ferite, anche attraverso l’ironia. Mascheriamo con il sorriso la consapevolezza che fino a che non arriveremo in fondo all’abisso, non sarà possibile sentire.

Condividi:

Riproduzione riservata ©