“Tarabaralla, ci vuole coraggio a lasciarsi”, il nuovo show dei Mayor: via alla prevendita

Febbraio è inoltrato, e con lui arriva una certezza… la prevendita del nuovo spettacolo firmato Mayor Von Frinzius.

“Tarabaralla, ci vuole coraggio a lasciarsi” debutterà sul palco del Teatro Goldoni il 30 maggio 2024 alle ore 21, ed i biglietti saranno acquistabili dal 15 febbraio al Teatro Goldoni di Livorno, sul sito e nei punti vendita del circuito TicketOne.

Lo spettacolo, coprodotto da Fondazione Teatro Goldoni e Mayor Von Frinzius APS, sempre sviluppato come la scaletta di un concerto pop, alterna monologhi introspettivi a divertenti sketch e coreografie esplosive.

Quando le cose vanno così e noi non tentiamo nemmeno di aggiustarle. Lasciamo che sia, ma in un’ottica creativa: cercando di incidere, sapendo che saremo sconfitti e che il mondo non cambierà dopo il nostro spettacolo. Ma noi ci siamo e con Tarabaralla cerchiamo di superare sconfitte, dolori, ferite, anche attraverso l’ironia. Mascheriamo con il sorriso la consapevolezza che fino a che non arriveremo in fondo all’abisso, non sarà possibile sentire.

