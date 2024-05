“Tarabaralla”, il 30 maggio al Goldoni il nuovo spettacolo dei Mayor von Frinzius

Foto gentilmente concessa da Cristiano Colombi che ringraziamo per la disponibilità

In programma giovedì 30 (sold out) e venerdì 31 maggio, l'evento vedrà in scena circa 60 attori, con disabilità e non, a partire dai 16 anni. Il regista e fondatore della compagnia inclusiva Lamberto Giannini: "Un prodotto completamente in livornese e molto autoreferenziale"

di Giulia Bellaveglia

“Ho cercato di fare tutto quello che in teatro non si fa”. Con queste parole, Lamberto Giannini, ha aperto la conferenza stampa dedicata alla presentazione di “Tarabaralla – Ci vuole coraggio a lasciarsi”, il nuovo spettacolo della compagnia inclusiva Mayor von Frinzius in programma giovedì 30 (sold out) e venerdì 31 maggio alle 21 al Teatro Goldoni. Giannini, che firma la regia insieme alle “storiche” Silvia Angiolini e Rachele Casali, parla di un prodotto nuovo, molto diverso dai precedenti. “Gli altri spettacoli – prosegue – , dopo 28 anni, stavano iniziando a dare l’idea di un rituale, di un qualcosa a cui gli spettatori ormai si erano abituati. Ho riflettuto molto su come continuare a dare valore al nostro lavoro, qualcosa che ormai si dà un po’ per scontato. Sarà un evento completamente in livornese, chi non è della città non so quanto ci capirà e va bene così, e molto autoreferenziale. Ci sono ulteriori margini di crescita per il nostro gruppo? Secondo me no, ecco perché quella serata andrà presa così, vissuta al momento”. Lo spettacolo, coprodotto dalla Fondazione Teatro Goldoni con il patrocinio di Comune di Livorno, Regione Toscana, il sostegno di Castagneto Banca 1910 e di numerosi altri enti, è frutto del lavoro di un intero anno di laboratorio teatrale, tenuto almeno due volte a settimana.

Circa 60 gli attori in scena, con disabilità e non, a partire dai 16 anni. Monologhi alternati a coreografie e divertenti sketch. “Parleremo di abbandono – aggiunge Casali – di separazioni. Indagare questo tema è stato interessantissimo. Qual è il punto che ci separa? Ognuno degli attori ha dato una risposta differente, da approfondire, che è stata inserita all’interno del racconto. L’obiettivo è stato poi quello di comunicare che è necessario guardare avanti e lasciarsi il peggio alle spalle”.

La direzione di palco è affidata a Francesco Pacini. I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Goldoni martedì e giovedì dalle 10 alle 13 e mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.30 alle 19.30 o su www.ticketone.it.

Condividi:

Riproduzione riservata ©