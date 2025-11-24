Tavola rotonda “Gli studi classici oggi”: al Niccolini Palli il III Convegno nazionale dell’Associazione Aurili

Una giornata di riflessione sul valore, l’attualità e le prospettive degli studi classici. È quella che si svolgerà mercoledì 26 novembre, alle 9.30, nell’Aula Magna del Liceo Niccolini Palli (via E. Rossi 6) nell’ambito del III Convegno nazionale promosso dall’Associazione Pro Liceo Classico “Anna Aurili”, in collaborazione con l’ISIS Niccolini Palli.

L’incontro intende affrontare un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico: la crescente tendenza, in Italia e non solo, a ridimensionare la formazione classica a favore di percorsi esclusivamente tecnico-scientifici. Una deriva che, nella percezione comune, considera gli studi umanistici come superati, poco funzionali o addirittura inutili rispetto alle sfide del presente. Il convegno vuole dunque interrogarsi su come i diversi contesti territoriali reagiscano a questa trasformazione culturale ed educativa.

A discuterne saranno relatrici e relatori di rilievo nazionale:

Nicoletta Maraschio , presidente onoraria dell’Accademia della Crusca;

, presidente onoraria dell’Accademia della Crusca; Rita Librandi , vicepresidente dell’Accademia della Crusca;

, vicepresidente dell’Accademia della Crusca; Emanuele Rossi , docente di Diritto Costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;

, docente di Diritto Costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Walter Lapini , docente di Letteratura Greca all’Università di Genova;

, docente di Letteratura Greca all’Università di Genova; Mattia Patti , docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Pisa;

, docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Pisa; Cristina Grieco , dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno;

, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno; Teresa Cini, dirigente dell’ISIS Niccolini Palli.

A portare la prospettiva dei territori saranno anche docenti e dirigenti dei licei classici di Pisa, Cecina e Piombino. Interverranno inoltre la prof.ssa Laura Bastogi, già docente di Italiano e Latino al Niccolini Palli, e due ex-allievi del liceo livornese: Eduardo Lucarelli, oggi studente universitario di lettere, e Gianfranco Porrà.

Le conclusioni saranno affidate alle prof.sse Silvia Barsotti e Francesca Vuat, del Liceo Classico Niccolini Palli. Durante l’incontro sarà distribuita anche una raccolta di testimonianze autorevoli sulla validità formativa degli studi classici e sulla loro utilità in qualunque percorso professionale successivo.

A firmare l’invito è il presidente dell’Associazione Aurili, Gianfranco Porrà.

