Tavolo pubblico sul futuro della Lirica con il presidente nazionale di Assolirica

Il presidente nazionale di Assolirica Roberto Abbondanza sarà a Livorno il 31 agosto per assistere a Cavalleria rusticana sulla Terrazza Mascagni ed incontrare nella mattina, alle 10.30, il sindaco Luca Salvetti e l’assessore alla cultura Simone Lenzi, insieme al direttore artistico del Festival Marco Voleri, per un saluto e per parlare di possibili collaborazioni e del futuro del Festival Mascagni.

Nel pomeriggio, alle 16,30 all’Hotel Universal (viale di Antignano, 4) è previsto un tavolo pubblico riguardante una riflessione delle istanze del comparto lirica con la presenza del presidente di Assolirica, del direttore artistico del Festival e del Teatro Goldoni Mario Menicagli, dove verranno affrontate tematiche relative al comparto lirica ed al suo futuro (modera l’incontro Paolo Noseda): “La ricchezza degli italiani – dichiara Abbondanza – passa anche per il canto lirico: Livorno lo ha ben presente e nel bel mezzo di una pandemia ha avuto il coraggio di investire in un progetto come il Mascagni Festival ottenendo, nel giro di tre anni, conferma – con i nuovi finanziamenti Fus – di aver saputo guardare lontano”.

Importante il confronto con Assolirica, realtà che raggruppa molti lavoratori dello spettacolo ed in particolare del settore lirico (direttori d’orchestra, cantanti e teams creativi), nella convinzione – come illustra ancora il presidente Abbondanza – “che il rilancio di un settore come la lirica, particolarmente colpito dalla pandemia, passi da un rilancio delle professionalità e delle grandi potenzialità culturali presenti su tutto il territorio italiano. La versatilità e sostenibilità del repertorio lirico mostra quanto sia capace di riqualificare le città, valorizzare il paesaggio – vedi terrazza Mascagni – e i luoghi dove si sono organizzate le attività artistiche”.

“Sono particolarmente felice che Assolirica abbia deciso di essere presente alla prima rappresentazione della storia sulla Terrazza Mascagni di un’opera, ed in particolare di Cavalleria rusticana – afferma il direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri – Assolirica da anni si impegna a rappresentare le difficoltà di un comparto che raggruppa migliaia di lavoratori dello spettacolo in tutto il paese e non si occupa solo di rappresentare i punti di criticità di un lavoro che è sempre più difficile da svolgere”.

Lo scorso 29 marzo il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale italiana per l’Unesco ha comunicato che lo Stato italiano candiderà nel 2023 “L’Arte del canto lirico italiano” per l’inclusione nella lista del Patrimonio Culturale presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, con sede a Parigi. E’ un percorso che è stato seguito passo dopo passo da Assolirica.

Così il neonato Mascagni Festival, dopo essere entrato nella rete dei festival italiani (Italiafestival), intende iniziare una collaborazione con Assolirica mettendo al centro la necessità di crescere sempre più nel nome di Pietro Mascagni.

Una nuova tappa nel percorso di crescita per un Festival che continua ad animare il panorama culturale e lirico nel segno della valorizzazione e conoscenza di un compositore che tanto ha dato con la sua opera alla storia e sviluppo del melodramma nel mondo.

