TDS-Tutti Dentro al Sogno

La TDS-Toscana Disabili Sport annuncia di aver organizzato, con la collaborazione di Strabilianti, per la serata di questo venerdì 5 settembre alla Fortezza Vecchia, con inizio alle 21 e fino alle 23,30, una serata di beneficenza intitolata "TDS-Tutti Dentro al Sogno"

La TDS-Toscana Disabili Sport annuncia di aver organizzato, con la collaborazione di Strabilianti, per la serata di questo venerdì 5 settembre alla Fortezza Vecchia, con inizio alle 21 e fino alle 23,30, una serata di beneficenza intitolata “TDS-Tutti Dentro al Sogno”, con l’esibizione del gruppo RIPTIDE, specializzato nella musica dance anni ’70. L’ingresso è gratuito ad offerta libera.

La serata sarà dunque incentrata sull’allegria della musica dance dei RIPTIDE, che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo, rinunciando al loro compenso artistico, condividendo il fine sociale dell’evento.

Durante il breve intervallo (ore 22,15 circa), il Presidente dell’associazione, Maurizio Melis, presenterà il programma dell’anno sportivo 2025/26, comprendente, come l’anno scorso, le attività di nuoto paralimpico, basket in carrozzina e pallamano in carrozzina.

Scopo dell’iniziativa è raccogliere fondi proprio per finanziare queste attività, onerose per via del costo dei mezzi di trasporto specializzati per le persone con disabilità, e gli immancabili oneri di amministrazione (tasse federali, imposte, affitti e spese generali), nonostante nell’associazione non siano mai stati presenti dipendenti, né personale o dirigenti che percepiscono compensi.

L’incasso della serata infatti, sarà interamente devoluto all’associazione detratti i costi dell’organizzazione (SIAE, tecnici suono e luci, ecc.).

La TDS ringrazia quindi i RIPTIDE, l’assistenza organizzativa di Michela Castellani, presidente di Strabilianti, e la graditissima collaborazione del gestore della Fortezza Vecchia, nella persona di Luca Menicagli, che ha messo a disposizione la struttura per l’evento.

La manifestazione è stata inclusa nel programma delle iniziative settimanali della Fortezza Vecchia.

Si spera nella massima partecipazione della cittadinanza per l’appoggio ad una realtà sportiva paralimpica unica nel suo genere, che dal 2016 sta dando lustro a tutto l’ambiente sportivo labronico e che spinge qualsiasi persona con disabilità fisica, come dice il titolo della manifestazione, a realizzare un sogno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©