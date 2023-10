“Teatri d’Autunno”, il programma della 18esima edizione

Dal 21 ottobre al 16 dicembre spettacoli, film, convegni, presentazioni di libri, mostre e molto altro sul tema della sostenibilità. La direttrice artistica Eleonora Zacchi: "Il teatro può salvare il mondo? No, però può aiutarlo"

di Giulia Bellaveglia

Lo storico festival “Teatri d’Autunno”, targato Centro Artistico il Grattacielo, diventa maggiorenne. La 18esima edizione della rassegna, realizzata grazie al sostegno di Comune di Livorno, Fondazione Livorno, Banca Centro Toscana Umbria e sotto la direzione artistica di Eleonora Zacchi, andrà in scena dal 21 ottobre al 16 dicembre con spettacoli, film, convegni, presentazioni di libri, mostre e molto altro (clicca qui per leggere il programma completo). Il tutto incentrato sul tema della sostenibilità. “Questo argomento – spiega Zacchi – sarà il filo conduttore degli eventi nel triennio 2022/2024. Per costruire la programmazione 2023 sono partita da una domanda: il teatro può salvare il mondo? E mi sono risposta No, però può aiutarlo. Sicuramente è un mezzo che può dare una mano a pensare, a riflettere su determinate problematiche, tra le quali appunto, quella della sostenibilità. Con questo percorso abbiamo provato a farlo attraverso un approccio multidisciplinare”.

“Un programma ricco – commenta l’assessore alla cultura Simone Lenzi – e davvero molto, molto variegato, con proposte per tutti i gusti e per fasce di pubblico differenti, dal più vasto alla nicchia. Quando un evento arriva a 18 anni, significa che fa parte di un immaginario comune, qualcosa di fortemente radicato. Il Grattacielo si configura infatti come un presidio fondamentale per la sua zona”.

Tra le iniziative, oltre al consueto mini-festival “Io ti amo mica tanto” (24-26 novembre) dedicato alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una prima nazionale: “Petali (briciole) di quarantena” di Fernando Arrabal. “Un testo che ho tradotto personalmente – precisa il presidente del Centro Luciano Lessi – dopo aver avuto da Arrabal in persona il permesso di lavorare su tutte le sue opere. Davvero una bella soddisfazione. Speriamo prima o poi di riuscire a portarlo a Livorno”.

Convegni, presentazioni e mostre sono accessibili ad ingresso gratuito. Per spettacoli e cinema, informazioni e prenotazioni (gradite) [email protected], 347/755.05.30 oppure www.ilgrattacielo.it.

Condividi: