Teatro 4 Mori, presentata la stagione 2023/2024. Il programma

Sei eventi, dal 12 novembre al 14 aprile, a cura delle Compagnie Livornesi Riunite e alternati tra commedie brillanti, in vernacolo livornese, ma anche musical e varietà. La direttrice Serena Cassarri: "Una bella collaborazione tra realtà teatrali"

di Giulia Bellaveglia

Lo storico Teatro 4 Mori annuncia la propria rassegna per l’anno 2023/2024 a cura delle Compagnie Livornesi Riunite. Sei eventi, dal 12 novembre al 14 aprile, alternati tra commedie brillanti, in vernacolo livornese, ma anche musical e varietà (clicca qui per leggere il programma completo).

“Una bella collaborazione tra realtà teatrali – spiega la direttrice della struttura Serena Cassarri – nata lo scorso anno. Visto che la stagione fu partecipatissima, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza. Tutti gli spettacoli, ad eccezione di quello di Capodanno, sono in programma per la domenica alle 16: alcuni tra i nostri spettatori più anziani e sempre presenti avevano difficoltà nel muoversi di sera, così abbiamo deciso di agevolarli anticipando le rappresentazioni al pomeriggio”. Ad aprire le danze, domenica 12 novembre, sarà “A spasso con il musical – Viaggio del mondo attraverso il musical” della Compagnia Artemusical.

“Ci saranno tante persone in scena – afferma Franco Bocci – impegnate nel canto, nella danza e in un intermezzo comico in collaborazione con il Teatro Vertigo . Un’opera particolare in cui ripercorreremo la storia di questa forma d’arte, dall’America fino al nostro Paese”. Per la notte di San Silvestro invece, alle 21 andrà in scena “Ir tegame di tu ma’”, nuova commedia in vernacolo livornese di Alessio Nencioni, a mezzanotte brindisi con spumante accompagnato da pandoro/panettone e a seguire il “Gran varietà 2024” a cura della Compagnia La Carovana. “Una storia – afferma Nencioni – nata dal racconto di una persona che una volta mi disse M’hanno rubato tutti i tegami. Ci sarà perfino un gemellaggio con Pisa, perché nel cast ci sarà un attore pisano”. “La cosa bella delle Compagnie Livornesi Riunite – conclude Bocci – è il potersi scambiare gli attori. Chi è libero in un determinato momento, può offrire il proprio lavoro anche ad un’altra delle realtà del gruppo che dovesse averne bisogno. Tra di noi c’è una sinergia davvero unica”.

Per informazioni: [email protected], www.cinema4mori.it oppure 342/543.12.47.

Condividi: