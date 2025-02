Teatro. Ai 4 Mori “The Macbeth Circus Show, la rappresentazione del potere”

La rassegna Tac (teatro al centro) gioca una partita importante in trasferta: per una volta esce dal familiare spazio del Centro Artistico il Grattacielo, per varcare la soglia del Teatro 4 Mori, giovedì alle 21. Lo spettacolo prescelto per questa avventura è “The Macbeth Circus Show, la rappresentazione del potere”.

Protagonisti sono gli attori Gianni De Feo, Riccardo De Francesca e Eleonora Zacchi, che della storica rassegna è anche direttrice artistica. Il testo, che dopo il debutto labronico ha fatto parlare di sé anche a Roma e Pescara, è scritto da Paolo Vanacore.

“Tre sgangherati circensi – racconta De Feo, che dello spettacolo è anche regista – si avventurano in una particolare rappresentazione di un Macbeth, capovolto, con finale a sorpresa e tante piccole punte di cattiveria. Le atmosfere di questo spettacolo rimandano ad un gusto retrò e circense, con uno sguardo ironico all’espressionismo del cabaret berlinese degli anni ’30: il grande circo come metafora dell’esistenza, dove tutti i personaggi sono vittime di un’insaziabile sete di potere, fino al raggiungimento della consapevolezza della caducità delle cose”.

Miss Witch è l’ insegnante di recitazione del Power Theatre, uno dei teatri più importanti del pianeta. Luogo nel quale è imminente il debutto del Macbeth da parte del duo “Mark & Beth” una coppia di stravaganti attori inglesi di grande esperienza, animati dall’idea di uccidere il vecchio proprietario e fondatore del teatro stesso. Sullo sfondo c’è la celebre opera di Shakespeare. Il racconto si sviluppa su due piani, realtà e rappresentazione, che spesso andranno a sovrapporsi, a dialogare, a coincidere, in modo grottesco e surreale. Il testo è l’archetipo per eccellenza dell’ambizione sfrenata, della falsità e dell’ipocrisia che ruotano intorno all’umanità. A pretesto viene preso quello dello spettacolo, un mondo in cui l’arte e il talento perdono sempre più il loro valore a discapito della fama, della gloria, della smania di apparire, più che di essere.

“Macbeth – spiega Zacchi – narra la sete, la ricerca del potere, far di tutto pur di ottenerlo. Un tema al giorno d’oggi ben presente e ultramoderno: la brama del successo e della fama va innanzi a tutto”.

L’evento è organizzato in collaborazione col Rotary Club Livorno Sud e Colline Pisano Livornesi. Il ricavato netto andrà a favore del progetto “Hope casa del Noi”. Musiche originali di Alessandro Panatteri e costumi Roberto Rinaldi.

