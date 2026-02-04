Teatro al Centro: doppio appuntamento al Centro Artistico il Grattacielo

Doppio appuntamento al Centro Artistico Il Grattacielo, in via del Platano 6, con la rassegna Teatro al Centro, diretta da Eleonora Zacchi, che propone un concerto giovedì e uno spettacolo teatrale sabato

Doppio appuntamento al Centro Artistico Il Grattacielo, in via del Platano 6, con la rassegna Teatro al Centro, diretta da Eleonora Zacchi, che propone un concerto giovedì e uno spettacolo teatrale sabato.

Si comincia giovedì 5 febbraio alle ore 20 con Excessive Rock, concerto del Duo Nuages, formato da Scilla Lenzi e Cristina Donnini al pianoforte a quattro mani. Il programma attraversa la musica dal XVIII al XX secolo, mettendo in luce tensioni ritmiche ed espressive che anticipano o richiamano sonorità rock, in un dialogo tra repertorio classico e sensibilità contemporanea.

Sabato 7 febbraio alle ore 21.15 va in scena Orazione IA di Fernando Arrabal, presentato in prima mondiale. Il testo inedito del drammaturgo spagnolo, tra le figure più significative del teatro del Novecento, è diretto da Eleonora Zacchi, che è anche in scena insieme a Riccardo De Francesca e Luca Salemmi.

Lo spettacolo mette al centro due personaggi, Fidio e Lilbe, figure volutamente ambigue: adulti o bambini, innocenti o colpevoli, capaci di passare con naturalezza dalla tenerezza alla crudeltà. Eterni bambini attraversati dal senso di colpa e dal desiderio di redenzione, cercano una via per diventare “buoni”, affidandosi prima ai precetti della Bibbia e poi alle risposte dell’Intelligenza Artificiale, chiamata a sostituire o affiancare l’autorità morale e spirituale.

Orazione IA affronta i temi della colpa, del peccato e del perdono, interrogando il rapporto tra fede, tecnologia e responsabilità individuale in un mondo dove i confini tra bene e male appaiono sempre più incerti. Il teatro di Arrabal, come da sua dichiarata poetica, unisce realismo e incubo, restituendo una visione disturbante e infantile dell’umano, in cui l’amore e la violenza convivono senza soluzione.

Completano il cast creativo l’idea scenografica di Aurora Bresci, le musiche di Alessio Colombini, l’editing audio-video di Ephraim Pepe e la traduzione di Luciano Lessi.

La rassegna Teatro al Centro prosegue così il suo percorso di confronto tra linguaggi artistici diversi, confermando il Centro Artistico Il Grattacielo come spazio dedicato alla ricerca musicale e teatrale contemporanea.

Informazioni e prenotazioni

[email protected] – 340 7550530

www.ilgrattacielo.it

Biglietti: 12 euro intero, 10 euro ridotto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©