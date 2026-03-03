Teatro al Centro, musica e stand-up al Grattacielo

Prosegue al Centro Artistico il Grattacielo di via del Platano la rassegna TAC – Teatro al Centro, diretta da Eleonora Zacchi, che sta animando la stagione livornese con un cartellone capace di intrecciare musica, teatro e comicità contemporanea (ma non solo). I prossimi appuntamenti sono in programma questa settimana. Si parte giovedì 5 marzo alle 20 con il concerto “Barock Incanto”, un percorso musicale che attraversa la vocalità dal repertorio barocco al rock. In scena interpreti diversi accompagnati al pianoforte da Scilla Lenzi, con la partecipazione straordinaria di Laura Brioli. Completano il cast Luca Balestri, Lucrezia Lazzeri, Sara Chirici, Letizia Greco, Alice Fiumalbi e Camilla Suardi. Un viaggio tra epoche e linguaggi differenti che mette al centro la voce e la sua capacità di reinventarsi attraverso stili e sonorità lontane nel tempo. L’appuntamento con la stand-up comedy è invece fissato per sabato 7 marzo alle 21.15 con “BrainOFF – L’analfabetismo non è mai stato così virale” di Andrea Paone. Uno spettacolo che parte da una provocazione: come è possibile avere accesso a un flusso infinito di informazioni e scegliere, comunque, di non approfondire? Attraverso un monologo serrato e diretto, Paone osserva e smonta i paradossi della società iperconnessa: l’analfabetismo funzionale, le dinamiche dei social network, le relazioni filtrate dagli schermi, la diffusione dei complotti online e l’assuefazione collettiva alle notizie più drammatiche. L’assurdo quotidiano diventa materia comica e la risata si trasforma in uno strumento critico. Andrea Paone ha iniziato il suo percorso artistico nei primi comedy club italiani a Roma nel 2017. In soli due anni, ha registrato il suo primo special comico, distribuito su Prime Video Italia nel 2022. Nel 2023 ha realizzato il suo secondo special, “Nel Nome di Niente”, prodotto da OL3. Ad agosto 2024 torna su Prime Video UK e USA con il suo ultimo show, “Divergente – Weird is the New Normal”, prodotto e distribuito da Roma.com. Con questo tour, Andrea si è esibito in tutta Europa e in Nord America, consolidando la sua fama internazionale.La rassegna TAC andrà avanti nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti, confermando il Grattacielo come spazio di riferimento per la scena performativa cittadina. Informazioni e prenotazioni: Centro Artistico il Grattacielo, Via del Platano 6. Segreteria aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19 Tel. 0586 890093 Cell. 340 7550530 Email: [email protected] Prezzi: intero 12 euro. Ridotto 10.

