Teatro (Con) Temporaneo, ai Magazzini Generali un mese di spettacoli

Da giovedì 12 giugno a sabato 12 luglio, i Magazzini Generali ospitano un progetto teatrale audace e limitato nel tempo, dove l'arte incontra la libertà e la necessità di portare in scena storie attuali e profonde, tra testi americani rivisitati e drammaturgie originali

di Giulia Bellaveglia

Una scommessa teatrale, una sfida creativa, un mese di vita intensa. Tutto questo è il “Teatro (Con) Temporaneo”, il nuovo spazio che Cespuglio Ecosistema Teatrale, compagnia fondata da Alessia Cespuglio, inaugurerà giovedì 12 giugno alle ore 21 (orario di tutti gli eventi) negli spazi dei Magazzini Generali in via Della Cinta Esterna, 48/50. Solo 50 posti, un palco e tanta voglia di portare in scena il presente. “Gioco con le parole – spiega Cespuglio -: contemporaneo perché parliamo del teatro che amo, quello del Novecento fino ad oggi. E temporaneo perché questo spazio vivrà solo un mese. Una scelta dettata dalla libertà e dalla necessità. I miei trenta attori in formazione meritano il palco, meritano repliche vere, ecco perché ogni spettacolo andrà in scena quattro sere”. Da giovedì 12 giugno a giovedì 12 luglio, ogni sera sarà teatro vivo, aperto, pulsante.

Tre le produzioni tratte da testi americani rielaborati dalla regista: “Oltre ogni ragionevole dubbio” (da giovedì 12 a domenica 15 giugno), riflessione sul concetto di giustizia; “Rosa e acciaio” (da giovedì 19 a domenica 22 giugno), ritratto al femminile tra forza e vulnerabilità e “America, America” (da venerdì 27 a lunedì 30 giugno), spietata discesa negli abissi del capitalismo. Ma il “Teatro (Con) Temporaneo” non si ferma qui. Mercoledì 2 luglio ad andare in scena sarà “Una storia bizzarra”, della compagnia AgaveTeatro diretta da Elena De Carolis, tratto da “Bizarra” di Spregelburd. “È un’opera enorme – spiega De Carolis -, nata durante la crisi argentina. Assurda, comica, profonda. È il Sud America che risponde con creatività alla disperazione”.

Durante il mese si terrà anche un laboratorio di drammaturgia dal titolo “Le parole che non ti ho detto”. Sabato 12 luglio chiuderà “Mi bastava quello sguardo, nessuno mi aveva mai guardata così” di e con Chiara Pellegrini e Alessia Cespuglio. Una storia madre-figlia che attraversa la violenza domestica per arrivare alla speranza. “È nato tutto da un’idea – racconta Pellegrini – Ho chiamato Alessia e le ho detto Si può fare? Lei ha risposto Lo aspettavo da anni. È uno spettacolo che ha risvegliato emozioni profonde nel pubblico. Le nostre storie personali si sono intrecciate senza sforzo, sembrava tutto scritto per stare insieme”.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, obbligatorie, è possibile contattare il numero 328/701.32.06 oppure scrivere a [email protected]. Ingresso 10 euro, 2 euro per assistere alle prove come uditori.

