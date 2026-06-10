Teatro (Con)temporaneo: in scena i saggi della Cespuglio Ecosistema Teatrale

Dal 13 al 26 giugno ai Magazzini Generali di Livorno due spettacoli nati dai laboratori teatrali 2025/2026 diretti da Alessia Cespuglio

Cespuglio Ecosistema Teatrale è lieta di presentare gli spettacoli dei laboratori 2025/2026 che andranno in scena al Teatro (Con)temporaneo che si terrà dal 13 al 26 giugno, presso Magazzini Generali di Livorno.

I laboratori

I laboratori di teatro per adulti si sono svolti da ottobre 2025 a giugno 2026, condotti da Alessia Cespuglio, attrice e regista di consolidata esperienza nel teatro civile e sociale. I laboratori, aperti a partecipanti di diverse età ed esperienze, rappresentano un’opportunità unica di formazione artistica e riflessione culturale attraverso il linguaggio teatrale. Si conferma anche per la stagione 2026/2027 presso il Magazzino Nove all’interno dei Magazzini Generali, via della Cinta Esterna 48/50, Livorno. Da ottobre sarà aperto anche il corso per adolescenti dai 15 ai 19 anni.

La Cespuglio Ecosistema Teatrale

È un’associazione nata a novembre 2024, fondata da Alessia Cespuglio, che ne cura la visione creativa e ne dirige le attività. Sebbene sia in attività da pochi mesi lavora già a pieno ritmo su progetti che interessano il territorio della città di Livorno, attraverso i laboratori teatrali rivolti agli adulti di cui vanta già oltre 40 partecipanti, laboratori teatrali con l’associazione Mediterraneo che si occupa di Salute Mentale e con il Serd e la Coop. San Benedetto che si occupa di dipendenze. I laboratori vengono strutturati studiando drammaturgie contemporanee con particolare attenzione agli autori americani e inglesi.

13-14-15-16 giugno 2026 ore 21:00

NEL BEL MEZZO DI UN CALDO INVERNO

Laboratorio di teatro Secondo Livello

Il lavoro di quest’anno è stato incentrato nello studio e nell’analisi del film di Kenneth Branagh “Nel bel mezzo di un gelido inverno”. Joe Harper è un attore disoccupato e, per superare un momento di crisi artistica, decide di mettere su una rappresentazione teatrale dell’Amleto di Shakespeare. Dopo una burrascosa audizione, la compagnia è formata e cominciano le prove, le quali porteranno più difficoltà del previsto. Uno dei problemi è che il testo shakespeariano è più reale di quello che si pensi, e i drammi personali dei vari attori verranno messi a nudo dal testo che dovranno recitare.

In scena: Gabriella Gaveglia, Giorgio Menichetti, Fiorella Manfredini, Rosaria Esposito, Maria Teresa Raimo, Andrea Farulli, Francesca Finocchiaro, Silvia Profeti, Massimiliano Turrini, Alfredo Fagni, Fiamma Lolli ed Elisa Baracchini.

23-24-25-26 giugno 2026 ore 21:00

CHI HA PAURA DI HOOTIE PIE?

Laboratorio di secondo livello

Il lavoro di quest’anno è stato incentrato nello studio e nell’analisi dal testo “Sonia, Vanya, Masha e Spike”, celebre commedia teatrale scritta da Christopher Durang e vincitrice del Tony Award come Miglior Commedia nel 2013. La storia si svolge in una fattoria in Pennsylvania. Vanya e la sorella adottiva Sonia hanno trascorso tutta la vita ad accudire gli anziani genitori ormai defunti, rinunciando alle proprie ambizioni e vivendo un’esistenza monotona. La loro routine viene bruscamente interrotta dall’arrivo a sorpresa dell’altra sorella, Masha, un’attrice di successo dal carattere egocentrico, accompagnata dal suo giovane e avvenente toy-boy, Spike.

In scena: Carlo Silvestri, Sabatini Chieppa, Gregorio Biagioni, Alessandro Baldanzi, Alessandro Cei, Stefania Giacomelli e Antonella Rossi.

Ingresso agli spettacoli 10 euro.

Per ricevere informazioni mandare un messaggio WhatsApp al 3287013206 oppure scrivere a: [email protected]. Sarete ricontattati al più presto.

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