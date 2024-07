Teatro e musica, al via “Praticamente Piazza XX”

Annagaia Marchioro, Alessandro Andreini, Daniela Salucci, Massimiliano Bardocci, Andrea Paone e gli Overtime gli ospiti delle quattro serate. Talk show sul mondo delle gare remiere prima di ogni spettacolo. Ingresso gratuito

di Giulia Bellaveglia

“Praticamente Piazza XX”, manifestazione organizzata dal Centro Artistico Il Grattacielo torna, dal 4 al 7 luglio, ad animare uno dei luoghi più suggestivi di Livorno: piazza XX settembre. La rassegna prevede spettacoli, concerti e un talk show dal titolo “Equipaggio misto”, ogni sera alle 21 ad apertura degli eventi principali, dedicato alle gare remiere livornesi. Il tutto, ad ingresso gratuito, per la direzione artistica di Eleonora Zacchi. “La quinta edizione di un percorso – dice – in cui sport e teatro si fondono, con l’obiettivo di accendere i riflettori su piazza XX settembre. Sono molto contenta che sia stato rinnovato l’accordo con le gare remiere, che all’interno del nostro contesto molto spassoso, hanno trovato un loro modo di esprimersi”.

Ad aprire le danze giovedì 4 luglio saranno il sindaco Luca Salvetti e una rappresentante della categoria femminile delle sezioni nautiche, a seguire “Pourparler” di Annagaia Marchioro, venerdì 5 luglio sarà la volta dei tre presidente dei comitati organizzatori (Monica Bellandi per la Coppa Barontini, Michele De Martino per il Palio Marinaro e Luca Ondini per la Coppa Risi’atori), segue “Metti una sera a veglia…con la Livorno scomparsa da non dimenticare” con Alessandro Andreini, Daniela Salucci e Massimiliano Bardocci (chitarra), mentre sabato 6 luglio toccherà al giornalista Alberto Gavazzeni insieme a Valentina Baldanzi e Denise Bendinelli, mamma e figlia che remano in cantine diverse, rispettivamente Labrone e Ardenza, Roberto Merlino e Davide Merlino, padre e figlio che vogano in cantine diverse, rispettivamente Salviano e Venezia, successivamente “Divergente” con Andrea Paone. In conclusione, domenica 7 luglio il palco ospiterà l’assessore alla cultura Simone Lenzi con Alessio Marra, presidente della sezione nautica Salviano e Nicola Baccigalupo, vicepresidente della sezione nautica Venezia. Chiudono gli Overtime in concerto.

“Un’iniziativa – aggiunge l’assessore alla cultura Simone Lenzi – che si inserisce in un più ampio contesto di presidio del territorio, ma anche di animazione delle piazze livornesi, per far sì che non si guardi a nessun luogo come ad un posto dove si va solo a dormire. I quartieri devono essere occasione di condivisione e di spettacolo, perché questo contribuisce a rendere la città più viva. Piazza XX è una delle piazze livornesi più belle e sono felice che diventi un luogo di aggregazione grazie a questi quattro giorni di teatro, musica e talk show. La sinergia con le gare remiere livornesi è poi un interesse aggiuntivo di grande valore”. La disponibilità è di 100 posti a sedere, con ulteriore possibilità di portare sedute proprie.

