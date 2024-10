Teatro. Federico Caprilli rivive ne “Il Cavaliere volante” di Benucci

Nel contesto del Little Bit Festival, va in scena sabato 26 ottobre alle 19.15 al Nuovo Teatro delle Commedie, lo spettacolo di narrazione “Il cavaliere volante” di Gabriele Benucci con Fabrizio Brandi e Dimitri Grechi Espinoza (sax)

Raccontare di Federico Caprilli significa raccontare del militare dedito al proprio dovere, del rivoluzionario innovatore della tecnica equestre, del tombeur de femmes seducente e sfrontato, del primo esempio italiano di campione sportivo amato dalle folle, campione mondiale nel 1902 di salto in elevazione con 2,08 metri.

Se dovessimo dipingere l’esistenza di Caprilli con dei colori, quelli fondamentali sarebbero tre: il verde delle campagne dove, con spirito di abnegazione e amore per il cavallo e la cavalleria, sperimentò per anni le sue intuizioni; il rosa delle storie d’amore che, per diverse ragioni, furono letali alla sua carriera militare; il giallo di cui, fin da subito, si tinse la sua scomparsa.

Mescolando questi colori è nato questo affresco narrativo che ci disegna in tutta la sua complessità la figura di Federico Caprilli: uomo, militare, instancabile osservatore e pratico sperimentatore del “metodo naturale” di monta a cavallo. Durante anni di studio Caprilli codificò i principi di quella che fu una vera e propria rivoluzione copernicana che mise il cavallo al centro della tecnica equestre. Da quel momento non fu più l’animale a doversi adattare all’uomo, ma esattamente il contrario, senza più alcuna coercizione. Al suo posto, un rapporto di fiducia reciproca da costruire passo dopo passo, con pazienza, assecondando le naturali necessità di equilibrio del cavallo soprattutto durante il salto e il galoppo.

“Il cavaliere volante”, epiteto, tra i tanti, con cui i giornali dell’epoca rappresentarono Caprilli, non è il primo spettacolo che Gabriele Benucci ha dedicato al livornese che inventò “il metodo”. Già nel 2004, proprio all’ippodromo di Livorno a lui intitolato, ne andò in scena un altro per la regia di Alessio Pizzech. Ora ecco la versione per narrazione teatrale affidata al talento di Fabrizio Brandi, a cui Benucci ha già consegnato un altro testo rimasto nei cuori dei livornesi: “Otto con”, dedicato alle gesta dei mitici Scarronzoni. Con Fabrizio Brandi, Gabriele Benucci ha scritto a quattro mani il recente “Chi siamo noi” dedicato alla storia della Compagnia Lavoratori Portuali di Livorno. Sulla vicenda del capitano che inventò il “metodo naturale”, Gabriele Benucci ha scritto “Federico Caprilli: il cavaliere volante” (2017, Edizioni Erasmo, Livorno).

Torino, cinque dicembre 1907. È tarda mattina. Avvolto nel suo mantello d’ordinanza, un ufficiale di cavalleria scende dal treno proveniente da Pinerolo. Nel pomeriggio ha appuntamento con la donna a cui si è legato da qualche mese. Per il pranzo ha già prenotato all’elegante Ristorante del Cambio, in piazza Carignano. Mangia con alcuni colleghi, dopodiché raggiunge l’abitazione della donna. Bussa, ma nessuno risponde.

Contrariato, dirotta subito l’attenzione verso l’oggetto della sua vita da trent’anni a quella parte. Si reca così alla più importante scuderia della città, quella del Cavalier Enea Gallina. I due si conoscono. L’ufficiale prova alcuni cavalli, finché non decide di montare un morello e si allontana al trotto raccorciato.

Sarà l’ultima cavalcata della sua vita: pochi minuti dopo, il suo corpo esanime viene riportato alla scuderia Gallina. Alla nuca una profonda ferita da cui scende un rivolo di sangue. Dopo una notte d’agonia, l’uomo muore senza riprendere conoscenza e lasciando aperto il mistero sulle cause della sua morte.

Se fossimo in una trasmissione di Carlo Lucarelli, questo sarebbe l’incipit di un “cold case” rimasto senza soluzione da centodiciassette anni. Ma l’argomento è molto più complesso. Perché quello di cui stiamo parlando non è un personaggio qualsiasi. Quello di cui stiamo parlando si chiama Federico Caprilli.

Gabriele Benucci

