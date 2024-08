Teatro in carcere con lo spettacolo “Giulietta+Romeo – per amore non si muore”

Scenari di Quartiere sbarca alle Casa Circondariale di Livorno – Le Sughere con lo spettacolo Giulietta + Romeo – per amore non si muore con la regia di Francesca Ricci e Lara Gallo e la partecipazione della Compagnia Tempo Libero composta da attori-detenuti. Il progetto è curato da Arci Livorno, in collaborazione con Fondazione Goldoni. Se vuoi assistere allo spettacolo è obbligatorio mandare una mail a [email protected] con nome, cognome, luogo e data di nascita entro il 27 agosto. Una mail di conferma con le informazioni necessarie per accedere al carcere verrà inviata qualche giorno prima dello spettacolo previsto per il 12 settembre alle ore 18 al campo sportivo delle Sughere. Le video-istruzioni per partecipare allo spettacolo.

Lo spettacolo è liberamente tratto dalla storia di Romeo e Giulietta, 10 attori in scena danno vita a una storia di amore, odio, libertà, musica e passione.

Una storia di cui tutti conosciamo il tragico finale, un finale scritto, incastonato nella memoria collettiva fino a trasformarsi in un cliché. E invece no. Il finale delle storie, di tutte le storie, anche di quelle che sembrano già segnate, si può sempre cambiare. Perché d’amore magari non si muore, ma per la sua mancanza sì.

Eccome.

