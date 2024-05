Teatro in carcere. Giulietta+Romeo – Per Amore non si muore

Appuntamento martedì 28 maggio alle 14 alla Casa Circondariale delle Sughere. Per prenotazioni è necessario mandare una mail a [email protected] indicando nome, cognome, luogo e data di nascita

Martedì 28 maggio alle 14 si apriranno nuovamente le porte del carcere delle Sughere di Livorno per assistere ad uno spettacolo teatrale dal titolo Giulietta + Romeo – Per Amore non si muore per la regia di Francesca Ricci e Lara Gallo con la Compagnia teatrale “Tempo Libero” composta dagli attori – detenuti nella Casa Circondariale di Livorno – Sezione di Media Sicurezza.

Inserendo: NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA

I posti sono limitati.

Le prenotazioni devono arrivare entro il 17 maggio e i nominativi sono soggetti al controllo dell’autorità giudiziaria. Arriverà una mail di conferma per l’accesso allo spettacolo. Il ritrovo è previsto davanti al carcere alle 13,30 muniti di documento di identità e senza telefono.

Lo spettacolo è liberamente tratto dalla storia di Romeo e Giulietta, 10 attori in scena danno vita a una storia di amore, odio, libertà, musica e passione.

Una storia di cui tutti conosciamo il tragico finale, un finale scritto, incastonato nella memoria collettiva fino a trasformarsi in un cliché. E invece no.

Il finale delle storie, di tutte le storie, anche di quelle che sembrano già segnate, si può sempre cambiare . Perché d’amore magari non si muore, ma per la sua mancanza sì.

Eccome.

